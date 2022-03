María Ángeles Ruiz, un paréntesis por embarazo, con ilusión y ganas de volver

Madrid, 7 mar (EFE).- Después de haber jugado la primera parte de la Liga con el Club de Campo y de participar en la primera concentración de España tras los Juegos de Tokio, a finales de 2021, María Ángeles Ruiz deja momentáneamente de lado su carrera en el hockey para ser madre el próximo verano.

Con 162 partidos internacionales y dos nominaciones consecutivas al premio de mejor portera del año de la Federación Internacional de Hockey (FIH) en 2018 y 2019, Ruiz (Alcalá la Real, 1990) es pionera en la aventura de la maternidad dentro de la selección con la que compitió en los Juegos de Río 2016 y Tokio 2020, y con la que fue bronce en el Mundial de 2018 y el Europeo de 2019.

La jienense, que se incorporó al Club de Campo de Madrid al inicio de la temporada 2012-2013, desbordó ilusión tras 20 semanas de embarazo y habló, en una entrevista con EFE, de su empeño para volver a competir, con los Juegos de París 2024 en su horizonte.

- Pregunta (P): ¿Es usted una pionera para ser madre en la selección?

- Respuesta (R): Tomar esta decisión ha sido importante, siento mucho la responsabilidad de ser la primera en hockey y es importante el ejemplo, porque también es una manera de conciliar y de igualdad. Cuando eres madre parece que pierdes tu vida, como que te falta una mano, pierdes la independencia y la libertad de hacer cosas que el hombre no pierde, pero ambicionar volver a la competición y jugar también le da más responsabilidad a mi pareja. Nos vamos a tener que repartir las tareas, porque yo me voy a ir a entrenar y conciliar de una mejor manera, porque yo también quiero continuar mi carrera deportiva, él es científico. Es poner nuestro espacio, queremos ser padres pero queremos seguir teniendo nuestra vida profesional.

- P: Tiene claro que quiere volver al más alto nivel, ¿cree que va a ser posible?

- R: La idea es pasar el periodo de cuarentena y de recuperación necesario y luego volver a intentar competir al máximo nivel con el club y la selección, en el Europeo del año siguiente y en los Juegos de París. Confío y espero tener todo el apoyo tanto del club como de la selección para la vuelta, creo que lo tengo y luego simplemente va a ser ver que es palpable para compaginar la vida deportiva y la vida de madre.

- P: ¿Cómo ha cambiado el embarazo su actividad a diario?

- R: Se relaja mucho el día a día. En la parte más profesional, que no es el hockey, es fisioterapia, puedo trabajar con más pacientes o hacer más sesiones durante el día y luego mantengo sesiones de entrenamiento toda la semana. Intento ir en horario de club para estar con mis compañeras. Igual empiezo el calentamiento con ellas y después me voy al gimnasio, para no perder la dinámica de horario y tiempo con ellas. He bajado el nivel, ya no entreno con las guardas y el gimnasio ha sido mi gran aliado.

- P: ¿Se va a perder el Mundial en el que España es anfitrión?

- R: Algo había que elegir... Yo quería ser madre y dentro de este ciclo tan corto, que son tres años, en el que el covid nos ha quitado el año de reserva después de los Juegos, con un poco de descanso, había que intentar hacerlo lo antes posibles para intentar recuperarme y volver.

- P: En España es usted la primera del equipo que decide ser madre, pero en otros países hay jugadoras que lo son y han estado en los Juegos...

- R: Gracias a esos ejemplos y personas que han decidido ser madres y seguir con la carrera del alto rendimiento es cuando te lanzas, te da un poco de menos vértigo y piensas que se puede, que hay gente que está detrás para ayudarte y hay posibilidad de hacerlo. El año pasado antes de Tokio una argentina dio a luz en marzo y fue plata en Tokio, aunque no pudo llevarse a la pequeña. La portera de Argentina también y hay otras en Australia, Alemania y Bélgica, pero aquí no había surgido.

P - ¿Cree que todavía cuesta normalizarlo?

R - Sigue chocando porque socialmente tenemos que evolucionar. Ser madre no te incapacita, puedes seguir realizando otras actividades y esa es la gran diferencia que tenemos que marcar, visibilizando a la sociedad que no pasa nada. Yo siempre lo comparaba con un deportista que se rompe el ligamento cruzado, sabes que va a ser un año de baja, pero no desaparece, se opera y rehabilita. Cuando estás embarazada no deberías desaparecer, deberías seguir colaborando con tu club y con la selección de la manera que sea, implicándote en todos los actos que puedas, yo he estado haciendo promoción del Mundial, y seguir entrenando de una manera diferente, pero para estar al máximo nivel cuando puedas hacerlo.

- P: ¿Hay muchas diferencias entre el deporte femenino y el masculino todavía?

- Hay diferencias sociales que nos cargan a las mujeres. En patrocinadores y remuneración se va mejorando, las empresas apuestan por que sea vean cada vez más las competiciones femeninas y va a ser un cambio de mentalidad que quizá en cinco o diez años veremos.

En nuestro deporte ADO es igual para chicos y chicas, pero en la liga se debería valorar más a las jugadoras que trabajan y no son profesionales, porque en los chicos parece que está mejor remunerado en clubes. Debería mirarse por qué una jugadora de división de honor tiene que pagarse la licencia y un jugador no, son detalles de que en un mismo club el trato no sea igual en el mismo nivel de competición. Se van consiguiendo avances, pero se tiene que seguir insistiendo, porque podemos perder muy rápido si cae en el olvido, podemos hacer leyes pero es necesario un cambio social, más o menos como ha sido en el fútbol femenino, que se pueda consumir igual que el masculino, porque los chicos van a tener referentes y van a querer igual la camiseta de unos y de otras. Cuando lo demanda la sociedad ya podemos decir que somos iguales los dos géneros.

- P: ¿Cómo ve a la selección española después de los Juegos de Tokio?

-R: Ahora España ha entrado en la Pro League porque Australia y Nueva Zelanda han renunciado por la covid y para nosotras ha sido una oportunidad excelente, porque podemos jugar partidos de alto nivel, y de cara al Mundial va a ser una preparación muy buena. Luego el Mundial en casa creo que tenemos un grupo muy bueno. Canadá puede ser el más flojo, Corea, como los asiáticos, muy complicado, y Argentina, como jugamos en Tokio va a ser igualado, se va a decantar por pequeños detalles en área, pero le podemos plantar cara, competir y ganar una primera plaza de grupo sería fenomenal porque pasaríamos a cuartos.

En el grupo ha habido cambios de cara al nuevo ciclo de París. Hay cosas que el seleccionador ha querido definir. Hemos conseguido pasar de no clasificarnos para Londres y estar 16 en el ránking a luchar por la sexta o séptima plaza. Su cambio de formación dentro del equipo que va a estar luchando para París también va enfocado a querer estar en el top 3 y para eso necesita unos perfiles de jugadoras. Pero muchas de las que ahora conforman el equipo ya iban llegando, no van nuevas, y por eso puede seguir esa unión, esa cohesión y ese buen hacer.

Olga Martín