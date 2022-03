La competición "OA2 Fusssion" vuelve a Cantabria tras tres años de parón

Santander, 8 mar (EFE).- La competición "OA2 Fusssion" vuelve este fin de semana a Cantabria tras un parón de tres años por la covid-19 y contará con 100 participantes en la competición de las tres modalidades: Skate, Surf y Snowboard, una prueba "única en Europa".

Entre los participantes contará con la presencia de figuras como Dani Fernández o Richard Fernández en snow, Dani García, actual campeón de la "triple corona" o la familia Domínguez en surf, e Ian Campbell, representante en el equipo olímpico español, Txus Domínguez o Julen Larrañaga en skate.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el organizador de la prueba, Pedro García, han presentado este martes la IX edición de la Fusssion, que celebrará las pruebas de skate y surf en la capital cántabra y la de snowboard volverá a disputarse en Alto Campoo.

La prueba de skate será el viernes 11, a las 17.00 horas, en la pista cubierta de Obsessiona2, en La Albericia (Santander), el snow será el sábado 12, a las 11.00 horas, en Alto Campoo, y, por último, el domingo 13 se disputará la prueba de surf en las playas de El Sardinero.

En cuanto al desarrollo deportivo de la prueba, la organización ha dispuesto cinco categorías "Open" tanto masculina como femenina; Sub 10 "Talentucos", Sub 14 "Gorriones", Sub 18 "Mozucos", "Pro-am" mayores de 18 y "Dinosaurios", mayores de 45. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo jueves.

Gema Igual ha agradecido al Club Obsession A2 porque "siempre levantan la mano para traer pruebas" y ha resaltado que, a parte del deporte, se podrá disfrutar de ocio, gastronomía y atracciones en el Parque de Mesones.

Pedro García, representante de ese club, ha valorado la prueba como "triplemente compleja" porque reúne las modalidades de asfalto, nieve y agua, y ha asegurado que se ven "obligados" a hacer la competición "por el apoyo" que reciben de todas las instituciones cántabras.

"En Cantabria tenemos un bien, el poder hacer estas tres disciplinas con la cercanía que hay", ha dicho.

Paralelamente a la prueba, sin entran en competición, y como iniciación en las diferentes modalidades previstas, estarán en Cantabria muchos rostros conocidos como el torero Óscar Higares, la cantante Melani, Rosario Mohedano, el actor Octavio Pujades, o las presentadoras de TV Carmen Corazzini o Flora González, además de participantes de "La Isla de las tentaciones" o "Secret Story".