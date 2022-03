Salarich: "A Flachau llego muy motivado; la temporada está siendo una pasada"

Madrid, 8 mar (EFE).- El barcelonés Quim Salarich acabó hace dos fines de semana las dos pruebas de eslalon de la Copa del Mundo disputadas en Garmisch-Partenkirchen (Alemania) en octava y en séptima posición: una plaza que ocupó por última vez para España el mítico Paquito Fernández Ochoa -único campeón olímpico invernal español de toda la historia (de eslalon, en los Juegos de Sapporo'72 (Japón)- en la combinada de Val d'Isere (Francia) de diciembre de 1979.

En una entrevista telefónica con la Agencia EFE desde Flachau (Austria), donde buscará la clasificación para las finales de la Copa del Mundo, Salarich, nacido hace 28 años en Vic (Barcelona) y dos veces olímpico -en los Juegos de PyeongChang'18, en Corea del Sur; y el mes pasado, en los de Pekín 2022-, comenta cómo afronta la que para él será una de las pruebas más importantes de la temporada.

Pregunta: ¿Qué hizo después de los históricos resultados de Garmisch de hace dos fines de semana? ¿Hubo fiesta?

Respuesta: Pues la verdad es que no. No hubo fiesta. Me fui enseguida a casa y nada de fiestas, porque aún queda mucha temporada y no podíamos arriesgarnos.

P: ¿Qué tal, estos días pasados, en casa?

R: Bien, bien. He estado en casa unos días, haciendo (trabajo) físico, descansando, viendo a la familia... y poca cosa más.

P: ¿Cómo ha ido esta última concentración previa, en Valle Aurina (Italia)? ¿Qué condiciones se encontró allí?

R: Al final no hemos tenido tantos días. Hemos esquiado hoy, en Valle Aurina (en la provincia de Bolzano, al lado de la frontera austriaca), que es un sitió que está muy bien. Y las sensaciones han sido muy buenas; hemos testado unas botas nuevas y todo bien. Estoy muy contento.

P: ¿Cómo llega a Flachau?

R: A Flachau llego motivado, muy motivado. Y esquiando como siempre. Así que, nada: a darle gas.

P: Supongo que está con la moral muy alta, obviamente. Pero, físicamente ¿llega cansado, después de esta temporada, con Juegos, que imagino se le habrá hecho larga?

R: No, no. Llego moralmente muy arriba, sí; pero no llego muy cansado. La temporada la hemos gestionado muy bien. Es cierto que ha habido muchas carreras, para arriba y para abajo; pero siempre hemos respetado los descansos.

Así que llego bien, llego bien.

P: Su temporada ya de por sí es buenísima. ¿Aún apuntará más alto, en lo que le queda de curso?

R: Sí, sí. Como dices, la temporada está siendo una pasada, pero somos ambiciosos. Aún quedan tres carreras para ponerle la guindita al pastel; así que vamos a apretarle.

P: ¿Las finales ya serían un premio añadido o las contempla como otra oportunidad de firmar un nuevo buen resultado más?

R: Llegar a las finales sería un premio a la temporada, pero también a la constancia que hemos tenido durante estos últimos años; y, obviamente, también es otra oportunidad para intentar hacer otro buen resultado más.

Ahora vamos a competir ahí; y veremos qué pasa.

P: Ocupa la vigésima segunda plaza en la Copa del Mundo de eslalon. Ya sería mala suerte quedarse fuera de los mejores 25, ¿no?

R: Voy el 22 y lo bueno es que tengo margen; pero en este deporte nunca se sabe. Nosotros en Flachau tenemos que hacer nuestra mejor carrera e intentar puntuar para no depender de los otros, sino de nosotros mismos. Pero sí, sí: pinta bastante bien, la cosa.

P: ¿Cuáles son las claves, en su opinión, para haber dado un salto cualitativo tan grande esta temporada?

R: Bueno, al final son ya muchos años en los que se va trabajando bien (a las órdenes del técnico italiano Corrado Momo), no sólo está el cambio de este año, sino de los anteriores.

Sí que es verdad que este año hemos empezado a trabajar con el psicólogo, con Javi Dominguez, con el que me siento muy a gusto. Y el tema de la nutrición también lo hemos mirado un poco; y lo hemos vigilado más. Puede que estas dos cosas hayan sido un poco el detonante, también. Sí.

P: ¿Es el noruego Henrik Kristoffersen, líder de la clasificación tras repetir triunfo en Garmisch, el gran favorito ahora para ganar el Globo de Cristal de eslalon? ¿O aún pueden pasar muchas cosas?

R: Sí, sí. Henrik Kristoffersen es el gran favorito, ahora mismo.

Pero también está ahí su compatriota Lucas Braathen, que también está ahí, al acecho. Y el eslalon este año se ha visto que está todo muy loco, así que puede pasar de todo. Pero (Kristoffersen) parte como favorito.

