Mariano Rivera visita un centro de formación deportiva para los jóvenes salvadoreños

San Salvador, 11 mar (EFE).- El panameño Mariano Rivera, exlanzador de los Yanquis de Nueva York y Salón de la Fama del béisbol de EE.UU., visitó este viernes un centro de formación académica y deportiva para jóvenes salvadoreños y brindó un mensaje de motivación a los futuros deportistas.

El panameño, considerado el mejor cerrador de todos los tiempos en la Major League Baseball (MLB), compartió con alumnos y recorrió las instalaciones de la Fundación Educando a un Salvadoreño (FESA), una institución privada sin fines de lucro y promotor de la visita del exlanzador a El Salvador.

"Para mí es un verdadero privilegio estar aquí con ustedes. He llegado aquí (a FESA) y mi mente ya está comenzando a correr para ver cómo podemos multiplicar esto en otro lugares, porque esto es lo que se necesita en otros lugares, brindar oportunidades en todo tipo de deportes", dijo en una breve declaración a la prensa.

Rivera invitó a los jóvenes a "no darse por vencidos", porque "los sueños están para alcanzarse, las metas están para conseguirlas y romperlas".

"No hay barreras que no puedan romper o alcanzar si ustedes no se lo disponen. Así que si ustedes se disponen a hacerlo, lo pueden conseguir", agregó.

El antiguo lanzador estelar del equipo de béisbol más laureado de la historia brindó la noche del jueves una charla en un hotel de San Salvador y el sábado será el lanzador de honor en el juego de las estrellas de la Liga Mayor de Béisbol salvadoreña.

Rivera, el primer pelotero en alcanzar Cooperstown por votación unánime, jugó 19 temporadas con los Yanquis entre 1995 y 2013.

Como taponero de los "Bombarderos del Bronx", participó en 13 Juegos de Estrellas y ganó cinco veces la Serie Mundial, con el título de Jugador Más Valioso en la de 1999.