El sueco Henrik Stenson, capitán europeo de la Ryder Cup 2023

Madrid, 15 mar (EFE).- El sueco Henrik Stenson ha sido nombrado como capitán del equipo Europeo para la Ryder Cup 2023 que se enfrentará al de Estados Unidos en el Marco Simeone Gof Club de Roma, del 25 de septiembre al 1 de octubre de ese año.

Henrik Stenson, nacido en Gotemburgo en 5 de abril de 1976, ganador del Abierto Británico en 2016 y medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de ese mismo año, entre otros logros, contribuyó de forma notable a que Europa se impusiera a Estados Unidos en tres ediciones de la Ryder Cup, donde suma cinco apariciones.

Asimismo, fue el vicecapitán en la edición de 2020. Se trata del primer sueco en ser nombrado capitán del equipo Europeo de la Ryder Cup.

Su elección ha tenido lugar por un panel integrado por cinco personas, tres de ellos capitanes en la Ryder Cup: Pádraig Harrington, Thomas Bjørn y Darren Clarke; así como al director ejecutivo del grupo del Tour Europeo, Keith Pelley, y el presidente del Comité de Torneos DP World Tour, David Howell.

"Estoy absolutamente emocionado y encantado de ser el capitán de Europa en Ryder Cup. Es un gran honor y me sentí honrado de recibir la llamada para confirmar la noticia. Me gustaría agradecer al panel de selección por creer en mí y les diría a ellos, y a todos los fanáticos del golf europeos, que haré todo lo que esté a mi alcance y no dejaré piedra sin remover en la búsqueda de recuperar la Copa Ryder en manos europeas", ha dicho Stenson, en declaraciones facilitadas por la organización.