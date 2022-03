Los equipos de artística, tocados por las lesiones, se prueban en Stuttgart

Madrid, 17 mar (EFE).- El torneo internacional de Stuttgart, prestigiosa prueba por equipos que este año incorpora también finales individuales por aparatos, contará con las renovadas selecciones españolas de gimnasia artística, tanto absolutas como júnior, cuya formación está condicionada por las lesiones o por los periodos de adaptación del comienzo del nuevo ciclo olímpico.

Con el subcampeón olímpico Ray Zapata aún en pretemporada, la DTP Pokal contará con Nicolau Mir, Thierno Diallo, Dietmar Reinhardt, Jorge Rubio y Daniel Tuya.

Los dos últimos entran en la selección sénior en lugar de Joel Plata, con molestias recurrentes en la espalda en las últimas semanas, y Adrià Vera, que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda hace dos semanas en la Copa de Mundo de Doha.

Para la competición femenina viajarán Alba Petisco, Emma Fernández, Irene Ros, Lorena Medina y Claudia Villalba. Solo la primera de ellas estuvo en el equipo que compitió en los Juegos de Tokio hace ocho meses.

En categoría junior los seleccionados son Laia Font, Ona Sánchez, Ares López, Vega Chichón y Frida Rodríguez-Cabo en mujeres y Pablo Ruiz, Daniel Carrión, Oriol Rifá, Álvaro Giráldez y Marco Antonio Bencomo en hombres.

La cita de Stuttgart incluye una copa mixta entre cuatro selecciones, las de Alemania, Estados Unidos, Italia y Canadá, y un desafío por equipos abierto a una docena de países, hombres y mujeres séniors y júniors, más las finales por aparatos con los seis mejores de cada especialidad.

El desafío por equipos júnior es novedoso en esta edición, destinado a chicas a partir de 14 años y chicos a partir de 15.

EL EQUIPO DE EEUU A CARGO DE LIUKIN, INVESTIGADO POR ABUSOS

Las selecciones de Estados Unidos que competirán en Suttgart, también muy renovadas y sin sus grandes estrellas del anterior ciclo, estarán dirigidas por el campeón olímpico Valeri Liukin (doble oro en 1988 con la URSS), objeto de una investigación por parte del Centro para la Seguridad en el Deporte de Estados Unidos por presuntos abusos verbales y psicológicos a varios deportistas, como hacerles entrenar o competir con huesos rotos.

Junto a él han viajado la vicepresidenta de la federación estadounidense, Annie Heffernan, y la esposa del entrenador, Anna. Ambos son padres de la campeona olímpica en 2008 Nastia Liukin.

"Esto demuestra que no se ha hecho nada para que cambie el sistema en la federación. Liukin no debería estar en el equipo nacional en una misión internacional. No debería ser entrenador y punto, al menos hasta que se investiguen las acusaciones. Es como si la federación enviara un mensaje: aquí no hay ningún cambio", ha declarado Megan Marenghi, una ex gimnasta que denunció a Liukin.

Marenghi dijo en una entrevista que fue testigo de cómo Liukin "arrastraba" a su propia hija o la empujaba "contra la pared".

Correr abrigadas con chándal en pleno verano en Texas es una de las prácticas que empleaba Liukin para hacer perder peso a las gimnastas, según las acusaciones.

La federación estadounidense está cuestionada desde que en la década anterior hizo caso omiso a las denuncias de abusos y violaciones por parte del médico del equipo, Larry Nassar, hoy en la cárcel. EFE

