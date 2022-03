Comité Olímpico se disculpa por dar información falsa sobre Donovan Carrillo

Ciudad de México, 24 mar (EFE).- El Comité Olímpico Mexicano (COM) se disculpó este jueves por informar que el patinador artístico Donovan Carrillo recibió a tiempo el equipaje con sus patines para participar en el programa corto masculino del Campeonato del Mundo de su disciplina, algo que resultó falso.

"Ofrecemos una disculpa por el tuit donde se informó que el equipaje de @DonovanDCarr había llegado y participaría en el Mundial de Patinaje Artístico", explicó la institución que preside María Jose Alcalá.

El mexicano Carrillo se vio obligado a renunciar al Mundial porque la aerolínea en la que se trasladó a Montpellier, Francia, sede de la competición, perdió el equipaje en el que estaba su indumentaria deportiva.

Al atleta de 22 años se le ofrecieron nuevos patines y cuchillas el miércoles, los cuales no le fueron "suficientes", según un reporte de la web de los Juegos Olímpicos.

"Las botas y las cuchillas son muy técnicas, lo que significa que si un patinador no tiene su propia equipación, podría ser arriesgado sobre el hielo", añadió Olympics en una nota.

El COM aseguró que publicó el tuit el miércoles porque retomó "información de una fuente no confirmada" y prometió que "no volverá a suceder".

La cita en Montpellier era importante para Carrillo porque sería su siguiente competencia después de hacer historia en febrero pasado en los Juegos Olímpicos de Invierno Pekín 2022 en los que fue el primer mexicano en clasificar al programa libre y terminó en el lugar 22.

En Francia, Carrillo también lucharía por mejorar el apoyo económico que le otorga el Gobierno de México, que aumenta la cantidad de dinero si los deportistas logran mejores resultados en la competencias.

Carrillo recibe una beca de 30.000 pesos, unos 1.500 dólares, con lo que financia parte importante de su preparación en un país en el que entrenarse para los deportistas invernales es complicado por la falta de infraestructura y el clima.

El patinador tiene como una de sus metas regresar a los Juegos Olímpicos Invernales en Milán 2026.