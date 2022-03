Sandra Sánchez recalca que aunque se retire tiene "mucho que dar" al Kárate

Logroño, 24 mar (EFE).- La karateca más laureada de la historia, Sandra Sánchez, disputará mañana su última competición en España, el campeonato nacional, y ya solo tendrá por delante dos torneos internacionales, aunque "tengo mucho que dar" en el deporte.

Así lo ha asegurado Sandra Sánchez (Talavera de la Reina. 1981) este jueves tras asistir a una recepción de la presidenta del Gobierno de a Rioja, Concha Andreu, ya que esta comunidad acoge desde mañana el Campeonato de España Kárate.

La karateca talaverana buscará mañana su octavo título nacional consecutivo, para cerrar una trayectoria brillante, que le ha llevado a tener el récord mundial de medallas en competiciones internacionales, la última el oro olímpico en Tokio.

Desde que anunció que se retirará este año se siente constantemente "con muchas emociones, que gestiono a cada momento" y "por mucho que me imagine las cosas según se va a acercando el momento siento cosas diferentes", ha explicado.

Cree que mañana "cuando haga la última kata y con la familia en la grada se van a juntar muchas cosas" pero "hay que aprender a gestionarlas y vivir el momento".

"La verdad es que tengo una mezcla de sensaciones extraña porque te intentas mentalizar de que esto va a llegar, pero a medida que se acerca quieres que tarde un poquito más", ha admitido, aunque, ha explicado, "se trata del primer escalón de tres" en su despedida, porque en mayo acudirá al Campeonato de Europa en Turquía y en julio a los Juegos Mundiales en Estados Unidos.

"Dejar la competición me provoca mil sentimientos, pero tenía que pensar cual era el mejor momento y al principio pensé en hacerlo el año pasado, para los Juegos, pero no había público y quiero regalar mis katas a la gente y devolver el cariño que me dan y por eso me marqué estos tres escalones", ha detallado.

Las tres competiciones, ha recalcado, con el mismo objetivo, el de agrandar su palmarés con otros tres oros "porque yo salgo igual, sea el campeonato que sea para mí el reto personal es salir a lograr mi mejor versión, incluso por encima de la del Campeonato del Mundo".

Tampoco siente la presión de ser la número uno del ránking mundial "aunque hace ilusión", ha admitido, "pero cuando estás en el tatami cualquier cosa te puede dejar fuera" así que "lo que diga la clasificación es bonito, pero cualquier día hay que salir hacerlo bien y ganar el oro".

Pero sí que tiene claro que a partir del verano le llegará el momento de "disfrutar de kárate, pero con otra tranquilidad, pudiendo disfrutar de los países a los que viaje para enseñar y transmitir, pero disfrutando de la gente y quedándome más" porque "ahora conozco el pabellón en el que compito y poco más".

"Sé que el kárate tiene muchas que darme y yo darle a él, pero también se abren otras puertas que quiero disfrutar y llega un momento en el que tienes que verlo de otro lado", ha explicado Sánchez.

Tiene claro, en esa línea, que trabajará con la cantera del kárate español "para tratar de transmitir todo lo bueno que me ha dado este deporte" y también "explicar la parte que me ha hecho superarme y ser más fuerte y crecer como persona".

Porque quiere ayudar a que España continúe con "el buen nivel de kárate que siempre ha tenido, prácticamente desde que este deporte llegó de Japón" y "además, en los últimos años hemos ganado en visibilidad".

"Sin embargo", ha lamentado Sánchez "ahora a las generaciones que vienen les toca lo difícil, que será que el kárate no esté en los Juegos Olímpicos", al haberlo excluido del programa "pero afortunadamente quienes vienen por detrás pueden aprovechar parte del trabajo que hemos hecho".

La karateca de Talavera ha recordado a sus inicios en el deporte, en los que "pensar en ganar el Campeonato de España era un sueño" por lo que "si ahora aquella niña diría Sandrita, la que has liado", ha bromeado.

"Por eso imagínate lo que supone haber llegado a ganar unos Juegos Olímpicos, todavía me cuesta creerlo incluso aunque vea el vídeo", ha asegurado la talaverana, que cree que al final olímpica de Tokio "fue el momento perfecto de mi vida deportiva".

Porque, ha dicho, "lo tenía todo en contra, el país y la tradición que tiene Japón en el kárate y el competir contra una japonesa", Kiyou Shimizu "de la que soy muy amiga", ha dicho "y las dos tuvimos que dar nuestro mejor nivel y eso nos unió".

Sandra Sánchez afronta el final de su carrera "sin sentir que he perdido cosas", ha asegurado, porque "cuando he tenido que elegir cuestiones familiares las he podido poner por encima del deporte".

"El resto de cosas, estar con los amigos, celebrar cumpleaños o en fechas señaladas es algo que compenso cuando puedo estar intentado que sean momentos de calidad" pero "elegí un camino que me gusta y no siento que he perdido, he ganado mucho", ha concluido la campeona española.

Eduardo Palacios