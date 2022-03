Aragón niega que haya acuerdo técnico con la Generalitat para los JJOO 2030

Zaragoza, 25 mar (EFE).- El Gobierno de Aragón aseguró este viernes que "no hay acuerdo técnico" para la candidatura conjunta con Cataluña para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, un proyecto al que ha reiterado su apuesta decidida pero que "sólo apoyará si es de igual a igual" y al que "no dará su visto bueno" hasta que no estén claros todos los aspectos del mismo.

El Gobierno de Aragón salió así al paso de la noticia avanzada por La Vanguardia, y confirmada a Efe por fuentes conocedoras de la negociación, en la que se asegura que la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de Aragón cerraron un acuerdo técnico para la posible candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 y que se presentará el próximo lunes.

Pero el ejecutivo aragonés afirma además en un comunicado que, a fecha de hoy, "no hay ninguna garantía de que la candidatura se vaya a plantear en esos términos" de igualdad y agrega que la desconfianza respecto a todos los demás interlocutores es "absoluta".

Advierte, además, de que en caso de discrepancia, Aragón planteará su propia alternativa e insiste en que la propuesta con Cataluña es "una candidatura de España" pero no la apoyará "si no queda a salvo y fortalecido el interés de la Comunidad".

El preacuerdo, según dicha información, es de carácter técnico e incluye el reparto de disciplinas que acogería cada comunidad, si bien aún faltaría por definir el nombre de la candidatura y dónde se celebrarían las ceremonias de inauguración y clausura.

Señala que Cataluña organizaría disciplinas como el esquí alpino, descenso, snowboard, freestyle y esquí de montaña, además del hockey sobre hielo en el Palau Sant Jordi de Barcelona; mientras que en Aragón se llevaría a cabo el biatlón, el esquí de fondo, el patinaje artístico o el curling, y otras pruebas se celebrarían fuera de España.

La negociación de esta candidatura conjunta ya ha sido objeto de anteriores polémicas y desencuentros.