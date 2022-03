Carolina Marín volverá a competir en el Europeo de bádminton en Madrid

Madrid, 25 mar (EFE).- Carolina Marín, campeona olímpica de bádminton en Río 2016, declaró este viernes que, tras superar una grave lesión, regresará a la competición en el Europeo de Madrid (25-30 de abril) y que tras diez meses de ausencia la "mejor noticia" es que se vuelve a sentir jugadora, pese a que al principio cayó "muy bajo".

La deportista onubense tuvo que ser operada el 4 de junio de 2021 al sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior y los dos meniscos de la rodilla izquierda durante un entrenamiento días antes, el 28 de mayo.

La lesión impidió a Marín, que fue campeona mundial en 2014, 2015 y 2018 y campeona europea en 2014, 2016, 2017, 2018 y 2021, competir en Tokio y tratar de revalidar el oro olímpico logrado en Río 2016.

Esta lesión es la segunda grave que supera en su carrera puesto que también fue intervenida en enero de 2019 después de romperse el ligamento cruzado de la rodilla derecha mientras jugaba la final del Masters de Indonesia, por lo que tuvo que permanecer inactiva durante unos ocho meses.

"Hoy es un día muy importante porque anuncio que vuelvo a competir. Estoy muy ilusionada, muy motivada, he dejado atrás una lesión larga y quiero anunciar que regreso a la competición en Madrid", dijo Carolina, durante una multitudinaria conferencia de prensa en la sede del Consejo Superior de Deportes de Madrid.

"La vuelta ha tardado más de lo previsto porque por el camino hemos tenido algún contratiempo y por eso se ha alargado la recuperación y no he podido jugar algunos torneos que había en marzo", declaró.

"He tenido problemas de rodilla, en el menisco interno, un quiste en el menisco externo y también pasé el COVID, que me tuvo un mes fuera, pero cuando me enteré que el Europeo iba a ser en Madrid no sabes la ilusión que me hizo. Desde que lo supe estoy enfocado en ello y estoy muy motivada porque vuelvo a sentirme jugadora de bádminton", confesó.

"Van a disfrutar todos los espectadores de tenerme dentro de la pista. La semana que viene empezamos una concentración de tres semanas en Sierra Nevada. En altura se complica todo más pero es la última parte de la preparación para llegar en las mejores condiciones", manifestó.

"Me siento muy feliz porque antes de venir he entrenado y ha sido uno de los mejores entrenamientos que he hecho. Vuelvo a sentirme jugadora de bádminton y ese sentimiento me hace tener los nervios a flor de piel y vuelve a reaparecer", comentó.

Carolina desveló que de esta grave lesión ha "aprendido mucho" y que le ha "marcado bastante por el hecho del contratiempo de estar a solo dos meses" de los Juegos de Tokio.

"He aprendido a tener paciencia conmigo misma y a tener ambición y querer volver a competir. Una tiene que aprender que cada día que se levanta tiene que seguir mejorando. He aprendido también a disfrutar de mi misma, como persona, porque con el calendario es muy estricto apenas tengo tiempo para planes", manifestó.

"Al lesionarme caí muy bajo, lo vi todo muy negro, pero a los tres días di un cambio de mentalidad y pensé que la lesión había pasado por algo. Llevaba dos años con algunas lesiones, tuve una perdida familiar, sufrimos una pandemia y lo que me calmaba era decir que estos Juegos de Tokio no eran para mi. Me motivó pensar que los siguientes serían en tres años", apuntó.

Carolina Marín, de 28 años, ha sido incluida por la Federación Española en la lista de jugadores para los Europeos que se celebrarán en Madrid del 25 al 30 de abril, junto a Clara Azurmendi y Bea Corrales para el cuadro individual femenino y Pablo Abián y Kike Peñalver para el masculino.