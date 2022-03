Caldas: "Me motiva pensar en lo que se puede hacer y no en lo que te limita"

"Entusiasmado", "motivado", "con energía" y volcado en "pensar en lo que se puede hacer para mejorar y no en lo que te limita" es como Max Caldas se define tras sus primeros meses al frente de la selección española de hockey, después de once años como técnico de Países Bajos, donde fue doble campeón olímpico con el equipo femenino.

El argentino, que también fue subcampeón del mundo con el equipo masculino de este país en 2018, se puso al frente de España después de los Juegos de Tokio y ha hecho debutar a 14 jugadores en los primeros cuatro partidos de la Pro Liga ante Inglaterra y Alemania,

Instalado en San Cugat del Vallés (Barcelona) y con ganas de descubrir "cómo funcionan los clubes, estar muy visible, preguntar, escuchar, ver jugadores y sentar las bases" de cómo quiere trabajar, Caldas aseguró en una entrevista con EFE que "España puede competir de tú a tú con las potencias mundiales que están por encima" de ella.

- Pregunta (P): ¿Qué ha encontrado en España en estos meses?

- Respuesta (R): Lo que pasa mucho en el deporte es que cuando una generación deja de jugar parece que lo que viene después no está a la altura o le falta mucho. Al comienzo casi hablaba con clubes y era como un pésame... pero después de haber sido seleccionador holandés once años seguidos entre chicos y chicas conocía muy bien lo que viene de España y estaba muy tranquilo. Lo veía como una gran oportunidad. Tendremos que pasar por momentos complicados, pero eso me motiva, no me condiciona. Me encontré con muchos jugadores con mucho potencial.

- P: ¿Cómo plantea su trabajo en la selección española?

- R: Que tengamos 15.000 fichas no tiene que ser una excusa para no conocer quiénes son. Los cambios se hacen durante el proceso, se va puliendo, lo vas preparando para que sea exitoso y no se noten esos cambios. Como staff debemos saber quién es el chico que va a jugar para España en Los Ángeles (2028) y la Federación también piensa así. Estoy muy contento por estos desafíos que existen en todos los países, aunque cada uno tiene sus cositas a mejorar.

- P: ¿Qué es lo que España tiene que mejorar?

- R: Lo que significa el alto rendimiento. Pensar más en cómo hacer mejor con lo que tenemos y menos en que eso no se puede. A veces usamos esa excusa muy rápida como argumento final. Tenemos que ser más audaces y creativos para ser mucho mejor con lo que tenemos y a nivel de clubes entrenar mejor. Competimos con equipos que tienen programas 'full time' y nosotros no los tenemos, ¿cómo lo hacemos?. Esa respuesta hay que tenerla siempre y estamos en ese proceso.

- P: ¿Qué conclusiones ha sacado de los últimos partidos de la Pro Liga con Alemania?

- R: Que podemos competir de tú a tú con las potencias mundiales que están por encima nuestro. Nuestros segundos partidos, al día siguiente del primero, son mejores que el primero, cuando en Tokio había una gran baja cuando jugabas dos partidos seguidos. Es ser siempre competitivos, con muchos jugadores nuevos, creo que con Adrian Rafi el domingo han debutado 14 y muchos son menores de 20 años. Con ese grupo joven tenemos competir rápidamente con equipos que están por encima nuestro en el ránking y es muy bueno, pensar en lo que se puede hacer y no en lo que te limita, a mí eso me motiva.

- P: ¿Qué estilo quiere que tenga su selección?

- R: Es la selección de todos, necesitamos que los clubes entiendan que es un trabajo conjunto de todos, que cuando el jugador mejore y tenga más experiencia a nivel internacional mejor será para el club. En España, creo que por el fútbol, pensamos mucho en la táctica y en cómo contrarrestar al rival y ahora en chicos, en porcentaje, España piensa 80 por ciento en lo suyo y luego en lo demás. No es que no analicemos al rival, pero el foco es lo nuestro. Queremos ser España siempre, contra Australia o contra Polonia, y los chicos lo están puliendo desde su punto de vista. Nuestro objetivo es crear contextos de crecimiento, que sean constantes, abiertos para todos, claros para todos y que incluyan a los clubes.

- P: ¿Qué diferencias hay entre el hockey de Países Bajos y el de España?

- R: En cuanto a número el de Países Bajos es mucho más grande, pero cuando hablo de mejora o crecimiento hace lo mismo. Aquí necesitamos mejorar el nivel de los clubes en España, deberíamos ir a una EHL diciendo somos España y esto se puede ganar, desde el respeto hacia lo nuestro. Y tenemos una cultura de clubes que me encanta. En el club estás realmente con quienes has crecido, tus amigos, tu familia, es mejor. Aquí pertenecer a tu club es para toda la vida, allí cambiar de club se hace más fácilmente y aquí tiene que pasar muchísimo para hacerlo. Esa lealtad y pasión por tu club es muy buena y estamos intentando que sea igual para el jugador de la selección.

Olga Martín