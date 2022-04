Frank González: "Los JJ serían un paso adelante que no hay que dejar escapar"

Madrid, 2 abr (EFE).- Los deportes de hielo figuran entre las disciplinas que han experimentado un mayor crecimiento en España en la última década, con las medallas mundiales y olímpicas del patinador Javier Fernández como principal enseña. Unos Juegos de invierno en casa supondrían "un paso adelante en profesionalidad y seriedad que no pude dejarse escapar".

Así lo cree el presidente de la Real Federación Española de Deportes de Hielo, Frank González, que animó a los dirigentes políticos "a ponerse de acuerdo" para formar una buena candidatura para los Juegos de 2030.

El Comité Olímpico Español (COE), el Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Generalitat de Cataluña validaron este viernes en Madrid una propuesta técnica para esa candidatura, de la que se desmarcó el gobierno de Aragón pese a haber participado en las seis reuniones preparatorias y, según las otras partes, haberse mostrado de acuerdo con el proyecto.

Frank González formó parte, como representante del COE, de la comisión técnica que elaboró esa propuesta de mínimos.

"Hasta donde yo sé, todo quedó acordado en las seis reuniones previas", aseguró González a Efe. "Cataluña pidió unos días para estudiarlo y, cuando volvió, se continuó con la misma propuesta".

Por eso, el responsable del hielo español se quedó "un poco parado" al saber que Aragón no formaba parte del acuerdo.

"No sé qué razones hay. La política no es nuestro terreno, nosotros estamos solo para asesorar en temas técnicos", apuntó. "Pero hay que tirar para adelante, no podemos dejar escapar esta ocasión. Las partes tienen que ponerse de acuerdo".

Unos Juegos de invierno en España en 2030, que serían los primeros, supondrían "una oportunidad única para la federación de deportes de hielo".

Desde la segregación de 2006, cuando la Federación Española de Deportes de Invierno se dividió en dos para separar las disciplinas de hielo y nieve, las disciplinas de hielo no han dejado de evolucionar.

"Los éxitos de Javier Fernández, de las parejas de patinaje, los de Ander Mirambell en skéleton, los resultados prometedores del curling mixto y de Nil Llop en velocidad, la mejora en el ránking de las selecciones de hockey...", enumeró el presidente. "La mejora afecta a todas las disciplinas".

"Ahora, necesitamos los Juegos Olímpicos para dar un paso adelante de profesionalidad y de seriedad. Yo creo que en toda España, también en Aragón, lo ven y están por la labor", afirmó Frank González, presidente desde 2014.

Según la propuesta de Juegos validada el viernes, si España organiza los Juegos de 2030 el hockey sobre hielo se disputaría en el Palau Sant Jordi de Barcelona, Zaragoza sería la sede del patinaje artístico, del patinaje de velocidad y del patinaje en pista corta y Jaca -que fue cuatro veces candidata a organizar los Juegos, en 1998, 2002, 2010 y 2014- se quedaría con el curling.

Las pruebas de trineo (bobsleigh, skeleton y luge) se ubicarían fuera de España, una posibilidad que ahora permite el Comité Olímpico Internacional (COI) para evitar la construcción de instalaciones que no tengan garantizado un uso posterior.

Entre los organizadores de la candidatura se mencionó la opción de Sarajevo, que fue sede olímpica en 1984.