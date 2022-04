Olazábal dará el primer golpe del Masters como preámbulo al regreso de Tiger

La 86 edición del Masters, el primer grande del año, que se disputa esta semana en Augusta National, se inaugurará con la salida honorífica tradicional de las leyendas del golf Jack Nicklaus, Gary Player y Tom Watson. Inmediatamente después, el primer golpe del Masters de 2022 lo protagonizará el español José María Olazábal.

Olazábal, bicampeón del Masters de Augusta (1994 y 1999) será el encargado de abrir la contienda este jueves a las 8.00 hora local (14.00 en horario peninsular español), en el primer partido del torneo. Todo un guiño al dos veces ganador de la Chaqueta Verde. Su acompañante será el estadounidense J.J. Spaun, último jugador en clasificarse tras ganar el pasado domingo el Valero Texas Open.

?Es un campeón del Masters y no podría estar más entusiasmado por ver qué hace alguien que ha tenido tanto éxito en este campo, y cómo juega aquí para lograrlo?, dijo a EFE J.J. Spaun, que llegó al golf profesional después de un comienzo humilde, similar al de Olazábal.

?Somos los primeros y saldremos con la primera luz del día. Chema sale primero y espero poder observar lo que hace y seguir su ejemplo?, dijo Spaun, que todavía está procesando las últimas 24 horas, con su primera victoria en el PGA Tour y su estreno en Augusta National.

?No creo que vaya a estar mirándome mucho, bastante va a tener con su trabajo?, dijo sonriente a EFE José María Olazábal, a punto de disputar su 33 Masters de Augusta. ?Intentaremos disfrutar todo lo posible el uno del otro?, agregó.

Olazábal no llega a Augusta en su mejor nivel de juego como consecuencia de unas molestias en un codo. ?Procuraré no interferir mucho en su juego y ya veremos que pasa?, comentó.

?Este año está siendo un poquito duro. Empecé bien la temporada y he tenido problemas físicos sobre todo en el codo derecho y la espalda. No hemos podido preparar el torneo como nos hubiese gustado?, dijo el golfista de 56 años, que compite ahora en el 'Champions Tour', el circuito senior de Estados Unidos.

?No estaba seguro de que iba a jugar. Pegué bolas la semana pasada, vi que no me dolía en exceso y me animé a venir aquí?, dijo Olazábal, aceptando las dificultades que va a tener en el campo, quizá compensada por una ?extraordinaria? cena de campeones.

?Conocíamos los platos y fue exquisito: sushi y sashimi, bacalao con miso, ternera wagyu. Lo que menos me gustó es el postre, pero bueno, se lo vamos a perdonar a Hideki?, dijo el español sobre la cena tradicional organizada por el campeón de 2021, Hideki Matsuyama, a la que asistió también la estrella estadounidense Tiger Woods.

Woods se ha vuelto a convertir en el centro de atención por su regreso inesperado a la competición. Tiger, alejado de ella desde febrero de 2021 como consecuencia de un gravísimo accidente de tráfico en el que casi perdió una pierna, ha llegado al Augusta National, la sede del primer grande del año, con el paso firme y dispuesto a repetir su victoria de 2019.

?Si está aquí es obviamente porque ve que el juego está bien. La otra cuestión es si va a poder recuperar físicamente de un día para otro durante cuatro días seguidos. Esa va a ser la clave?, pronosticó Olazábal sobre las posibilidades de que Tiger consiga su decimosexto grande.

Tiger Woods saldrá al campo acompañado del sudafricano Louis Oosthuizen y el chileno Joaquín Niemann a las 10.34 hora local (16.34 CET, 14.34 GMT).