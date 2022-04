Sandor Martín: ?Espero que en un año sea campeón del mundo?.

Madrid, 7 abr (EFE).- Sandor Martín al asalto del Mundial. Tras una brillante victoria ante José Félix Soto no se pone límites para el 2022. El español reclama su trono en la corte del peso superligero.

Da nombres y apellidos. Zepeda, Prograis, Jack Catterall, Teofimo López, José Carlos Ramírez o el mismísimo Josh Taylor. Es indiferente para ?Arrasandor?: ?Vamos a ver quién es mejor?. No se arruga, espera ser campeón mundial en ?menos de un año?.

Respalda lo que dice. El recientemente proclamado campeón internacional de la Asociación Internacional de Boxeo (AMB), con un récord de 40 victorias -13 nocauts- y 2 derrotas, ya le ?robó el sueño a Mikey García?, tal y como aseguró a EFE antes de su histórica pelea en California.

Sandor Martín se mueve con la misma plasticidad ante los micrófonos que entre las 16 cuerdas. Ya es una estrella y protagoniza documentales. Lucha, una vez más, por elevar a nivel internacional el nombre del boxeo español: ?Quiero llenar aquí los recintos, quiero traer los grandes títulos y los grandes combates?.

Pregunta: ¿Cómo se viven los días después de la pelea?

Respuestas: He estado un par de días malo, me he pillado un resfriado pero, en cuanto a la pelea se refiere, estoy bastante bien y contento. No he sufrido ningún daño excesivo a nivel físico. Muy contento por el resultado y por la noche que vivimos el viernes.

P: Pelea en casa (Barcelona) y dominando, poco más puede pedir: ¿Cómo se sintió?

R: Me sentí muy bien. Tuve una acogida muy, muy buena, hubo una gran entrada en el pabellón y la gente estaba entregada. Creo que había muchas ganas de volverme a ver en acción aquí en casa después de lo de Mikey García.

Justo hacía un año que no boxeaba en Barcelona y la verdad es que salió todo a pedir de boca. No me puedo quejar de absolutamente nada. Había entrenado bien, me había preparado a conciencia, el público también se entregó y la verdad es que fue una simbiosis muy buena.

P: Ante un rival muy experimentado, con un buen récord y con poder de K.O: ¿La estrategia pasaba por no asumir riesgos innecesarios?

R: Sabíamos que no respondía al típico perfil de boxeador mexicano que va al frente aguerrido. Él basa su estilo en boxear a la contra, bastante parecido a mi, le gusta marchar, tiene una defensa muy buena? sabíamos que al principio iba a ser una pelea un poco lenta y que con el paso de los asaltos lo íbamos a acabar encontrando.

Tenían una estratégica muy bien definida y la idea era esa, sin precipitarnos en ningún momento, seguir con el plan e ir sumando asalto a asalto. Al final era llevarlo al punto donde queríamos para empezar a trabajar. Sinceramente nos costó, venía con la lección muy bien aprendida.

P: ¿Qué le comentó José Félix Soto tras la pelea? Le vimos visiblemente emocionado contándolo en vestuarios.

R: Fueron dos cosas. Una cuando salimos al último asalto, donde es obligatorio saludar. José Félix me dijo que era un boxeador increíble y que iba a ser campeón mundial. Dan el resultado, gano el combate y es él quién me viene a buscar a mi para decirme que estaba agradecido por haber cruzado guantes conmigo y que era su último combate. Fue algo que a mi me sorprendió muchísimo, evidentemente no me lo esperaba.

Él quiere ser campeón mundial pero en esa pelea ve que ya no puede llegar a ello, no está en ese nivel, entonces, quiere dejar paso a otros boxeadores. Es un gesto que le honra y dice muchísimo de él como persona. Que se retire contigo tras una derrota y lo tenga tan claro? sorprende, de haber ganado se podría volver a meter en la pomada mundialista, era un combate que le interesaba muchísimo pero esa fue su decisión, a mi me sorprendió. Estoy agradecido de haber compartido cuadrilátero con él.

P: ¿Cómo ha vivido estos meses de preparación tras una victoria tan brillante ante Mikey García? Sólo viendo el recibimiento que tuvo a su vuelta, ha tenido que ser tremendo el apoyo de la ciudad.

R: A día de hoy todavía me para la gente por la calle y me felicitan. Después de todo lo que supuso la victoria frente a Mikey García el volver a darle forma a mi siguiente pelea se hizo largo. Tuve que entrenar durante todo ese tiempo, esperar respuestas tras el Josh Taylor contra Jack Catterall que se aplazó y ver cuál era el siguiente paso y resultó en José Félix. No quiero que mi carrera deportiva se quede parada tras lo que hicimos en California.

P: Tras una victoria tan importante cómo la que consiguió, el estar todavía más en el centro de los focos: ¿Supone una presión añadida?

R: Para nada, la presión es algo que a mi me gusta, me motiva y me enciende todavía más para ser mejor. Cuanto más presión hay más disfruto encima del cuadrilátero y mejor resultado doy. Es algo que puede ir conmigo de la mano, lo que sí que tengo claro es que yo soy un deportista profesional, me tenía que preparar a conciencia y no subestimar en ningún caso a mi rival. En el boxeo no hay combates fáciles.

P: ¿Cómo ha vivido la experiencia de tener su primer documental?

R: Ha sido espectacular, todo el equipo de producción y dirección de DAZN se han portado espectacular. Han tratado el documental con muchísimo cariño, yo lo viví en primera persona con mucho sentimiento. Me involucré con el proyecto porque al final estaba contando la historia de mi vida. De dónde vengo, hacia dónde voy y qué supuso ese paso tan importante. Me emociono en algunos tramos del documental porque así lo siento, está dentro de mí el querer ser campeón mundial y creo que todo el que lo haya visto puede ver que es una pieza muy bien hecha.

P: Viendo la acogida que tuvo la velada en Barcelona: ¿La idea es seguir tratando de traer peleas aquí a España o ir a buscarlas fuera?

R: A mi me gustaría pelear en los grandes escenarios, me gustaría pelear en el MGM, en el Madison Square Garden, en un evento en Reino Unido con 80.000 personas? pero también quiero traer las grandes peleas a España. Quiero llenar aquí los recintos, quiero traer los grandes títulos, los grandes combates?Si puedo hacer un campeonato del mundo en España sería algo histórico.

P: Tras la ajustada victoria de Josh Taylor ante Jack Catterall y la posibilidad de que este suba al peso wélter parece que se va a mover mucho la división: ¿Cree qué está más cerca de disputar un Mundial?

R: Si Josh Taylor no se mueve esa opción está más lejos. Acabamos de ganar un título de la AMB que quizá nos permita subir algún puesto en la clasificación, estoy el 5º de la WBC, el 4º de la WBO en el peso wélter, aunque imagino que me volverán a meter en las 140 libras, y soy el número 13 de la IBF.

Estamos bien clasificados. No sé si se va dar en forma de eliminatoria o en forma de Mundial directamente pero creo que merecemos una de esas plazas para luchar por los títulos mundiales aunque ya no es algo que dependa de mí. Yo he hecho lo mío encima del cuadrilátero, ahora es mi equipo es el que tiene que trabajar en los despachos para conseguir la oportunidad de luchar por el título.

P: ¿A qué rival tiene en mente Sandor Martín?

R: A los mejores de la división. Están Zepeda, Prograis, el mismisimo Taylor que todavía no ha ido, está Jack Catterall, ha subido Teofimo López, José Carlos Ramírez? hay mucho nivel en las 140 libras, creo que es una de las divisiones más completas de siempre. Todos son buenos, boxeadores completos, tienen una gran cantidad de recursos y una gran cantidad de habilidades. Yo creo que también las tengo entonces vamos a enfrentarnos y vamos a ver quién es mejor.

P: ¿Se ve peleando por el Mundial en menos de un año?

R: Espero que antes, espero que en un año sea campeón del mundo.

P: ¿Cuánto tiempo se va tomar de descanso hasta su próxima pelea?

R: Vamos a ver cómo se pueden los organismos, que es lo que pasa con las listas y que es lo que pasa con Taylor y los títulos. Eso va a determinar qué podemos hacer. Este combate desde luego nos ha venido muy bien porque no podíamos estar inactivos. Hemos cogido el cuadrilátero y tenido muy buena sensaciones.

Estamos motivados y ahora habrá que esperar acontecimientos No sé si volveré a pelear antes de verano, es una opción. La otra sería después del verano y antes de acabar el año. Otro combate en 2022 voy a hacer seguro, no sé si dos, y ya veremos en qué condiciones.

Sancho Lladós Sanginés