Scheffler doma el viento y toma el mando en la segunda jornada de Augusta

Augusta (EE.UU.), 8 abr (EFE).- El estadounidense Scottie Scheffler, que hace dos semanas arrebató el número uno del mundo al español Jon Rahm, tomó este viernes el mando del Masters de Augusta (Georgia, EE.UU.) con 8 bajo el par y 5 golpes de ventaja sobre sus inmediatos perseguidores.

En una segunda jornada en Augusta marcada por el fuerte viento que puso en muchas dificultades a todos los jugadores, el chileno Joaquín Niemann aguantó el tirón (-1), los españoles Jon Rahm y Sergio García pasaron el corte (ambos con +2) mientras que su compatriota José María Olazábal (doble campeón del Masters de Augusta en 1994 y 1999) se despidió del torneo.

Como ya pasó el jueves en el comienzo de Augusta, la atención de los espectadores y de los medios de comunicación estuvo muy centrada en el regreso a la competición de Tiger Woods.

Cinco veces campeón del Masters y tras 14 meses fuera del circuito por un gravísimo accidente de carretera, Woods acabó la segunda jornada de Augusta con +1 después de una segunda jornada con 74 golpes (+2).

"Es duro para todos", dijo Woods a la cadena ESPN sobre el viento que desesperó hoy a todos los golfistas.

El único que pudo hacer sombra a la expectación que despertaba Woods allá por donde caminaba fue Scheffler, soberbio y muy sólido en una segunda jornada en la que capeó las incómodas ráfagas mejor que nadie.

El estadounidense se repuso tras dos bogeys en el comienzo de la jornada (hoyos 1 y 3) y acabó entregando una tarjeta de 67 golpes (-5) con siete birdies en total (2, 7, 8, 12, 13, 15 y 16).

"El viento era una locura", apuntó Scheffler en declaraciones a ESPN.

"Hubo veces en las que veíamos la arena volando por los aires desde el búnker. Era ridículo", bromeó antes de admitir que las condiciones mejoraron en las últimas horas del día.

Scheffler, de 25 años, atraviesa un excelente momento de forma puesto que acumula ya tres torneos este año: el WGC-Dell Technologies Match Play de golf, el Abierto de Phoenix y el Arnold Palmer Invitational.

Cuatro jugadores llegaron al fin de semana en Augusta con -3.

Se trata del sudafricano Charl Schwartzel, el irlandés Shane Lowry, el surcoreano Sungjae Im y el japonés Hideki Matsuyama, que defiende en Augusta la chaqueta verde que ganó en 2021.

El chileno Joaquín Niemann terminó el viernes con -1 tras entregar una tarjeta de 74 golpes (+2) con birdie en los hoyos 12 y 13, bogey en 5 y 13 y un doble bogey en el último hoyo que empañó en parte su actuación en esta jornada.

RAHM Y GARCÍA SIGUEN

Tras una primera jornada con muchas dudas, Jon Rahm llegó al fin de semana de Augusta con +2 después de un viernes en el que acabó firmando el par (72 golpes con tres birdies y tres bogeys, el último de ellos en el hoyo 18).

"Siento que ha habido muchos momentos que podía haber aprovechado si hubiera jugado un poco mejor. Podría haber acabado probablemente bajo el par", dijo Rahm a Efe.

"Me anima que de alguna manera no estoy lejos de la cabeza porque no he jugado para nada bien", agregó.

Por su parte, García, ganador de este "major" en 2017, llegó también al fin de semana con +2 después de entregar este viernes una tarjeta de 74 golpes (+2).

El español tuvo que afrontar un triple bogey en el hoyo 11 pero se recuperó con tres birdies en los hoyos 13, 17 y 18.

"Las condiciones han sido similares a las de ayer, con rachas de viento y los greenes un poco más firmes y rápidos que ayer. Complicado. Siento que he jugado muy bien y el resultado no ha correspondido", dijo García a Efe.