Waley-Cohen pone la guinda a su carrera con victoria en el Grand National

Sam Waley-Cohen, sobre su caballo 'Noble Yeats', puso la guinda a su carrera deportiva al conquistar la 174 edición del Grand National.

Waley-Cohen, que disputaba este sábado su última carrera, se impuso en el hipódromo de Aintree, cerca de Liverpool, a Mark Walsh y su 'Any Second Now', que era el gran favorito a la victoria.

Este 'jockey' fue el más rápido en completar las dos vueltas al circuito de Aintree, que comprende en total 30 obstáculos y, sumando las dos vueltas, supone una longitud de algo más de cuatro millas y media.

"Me cuesta decir cualquier cosa. Esto es un sueño. No me lo puedo creer", dijo Waley-Cohen a la cadena británica ITV a los pocos minutos de cruzar la línea de meta.

El dueño del caballo y padre de Sam, Robert Waley-Cohen, aseguró que esta victoria es "un sueño hecho realidad". "Es fabuloso. Somos un equipo y gracias a Dios que ha funcionado. Mi hijo le ha puesto mucha dedicación y mucho trabajo duro", añadió.

Entre los 40 competidores que comenzaron la carrera hubo varias caídas importantes, entre ellas, la más destacada, la de Rachael Blackmore y su caballo, 'Minella Times'. La 'jockey' se cayó en los primeros compases de la carrera y no pudo repetir la victoria de 2021, cuando se convirtió en la primera mujer en la historia en ganar esta prestigiosa prueba que se disputa desde 1839.

El hipódromo de Aintree recordó las siete victorias de Waley-Cohen en las 41 carreras que ha disputado en su vida y le deseó un "feliz retiro" con la guinda del pastel que supone este Grand National.