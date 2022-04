Scheffler llega líder al domingo en Augusta

Augusta (EE.UU.), 9 abr (EFE).- El estadounidense Scottie Scheffler (n.1) se mantuvo al mando del Masters de Augusta este sábado, tras terminar su ronda con uno bajo par (71 golpes) y un total de 207 golpes, tres menos que su primer perseguidor, el australiano Cameron Smith.

Scheffler, que había tomado el liderato gracias a una brillante ronda el viernes, acabada con ocho bajo par pese al viento, suma ahora un nueve bajo par en total, perseguido por Smith (seis bajo par) y el surcoreano Im Sungjae (cuatro bajo par).

El número 1 del ránking mundial sumó seis birdies por cinco bogeys en Augusta, entre ellos uno en el hoyo 18 que le impidió defender su valiosa renta de cuatro golpes sobre Smith.

Falló el primer golpe, al lanzar la bola entre los árboles y necesitó casi diez minutos para encontrarla, antes de poder completar el hoyo en cinco impactos, uno sobre par.

En cambio, Smith consiguió una brillante ronda con una tarjeta de 68 golpes, cuatro bajo par, para mantenerse con opciones hasta el final este domingo.

La tercera jornada de competición en Augusta fue muy complicada para el español John Rahm, quien entregó hace dos semanas la primera posición en el ránking mundial a Scheffler.

Firmó una tarjeta de 77 golpes (cinco sobre par), su peor ronda en el torneo, en el que acumula 223 (+7).

Rahm empezó bien, con birdie al 2, pero luego se descompuso hasta acumular bogeys en los hoyos 4, 7, 9, 14, 15 y un doble bogey en el 17. Un nuevo birdie en el 18 maquilló una mala jornada.

El vizcaíno, campeón del US Open de 2021, acumula rondas de 74, 72 y 77 para 223 impactos totales (+7) en su sexta presencia en el Masters, en el que, salvo el puesto 27 de 2017, siempre había acabado entre los diez mejores con un cuarto puesto en 2018 como mejor resultado.

Por su parte, el también español Sergio García, campeón del Masters en 2017, entregó su segunda tarjeta consecutiva de 74 golpes (2 sobre par).

Arrancó la tercera vuelta con birdie al 1, pero después hizo cuatro bogeys (10, 12, 16 y 18), con un segundo birdie por medio, en el 13. Sergio García acumula 220 golpes (4 sobre par).

La atención estuvo enfocada también este sábado en el estadounidense Tiger Woods, quien regresó a competir en el Masters tras catorce meses de baja a causa de un grave accidente de coche.

Tras estrenarse con uno bajo par en la primera ronda, Woods terminó la segunda con cuatro sobre par y, este sábado, entregó una tarjeta de 78 golpes, seis sobre par.

Está actualmente empatado con Rahm con un total de siete sobre par en este torneo, del que fue cinco veces campeón en su carrera.

"Hacía frío al comienzo del día y la bola no iba muy lejos. Fue duro. Otros jugadores quizás no piensen esto, pero para mí fue duro. No me parecía que golpeara mal la bola", dijo Woods al acabar su ronda.

"Golpeé 1.000 'putts' hoy y obviamente eso condicionó mi resultado. Hice lo que tenía que hacer con mis golpes, pero hice todo lo opuesto en los 'putts'", agregó.

El vigente campeón del torneo, el japonés Hideki Matsuyama, estropeó la gran actuación del viernes, cuando logró tres bajo par, y entregó este sábado una tarjeta de 77 golpes, cinco sobre par. Llega al domingo con dos sobre par en total (218 golpes). EFE

