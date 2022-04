Lambán afirma que Aragón "por dignidad" no puede aceptar la propuesta del COE

Madrid, 19 abr (EFE).- El presidente aragonés, Javier Lambán, ha asegurado este martes que Aragón "por dignidad" no puede aceptar la actual propuesta del Comité Olímpico Español (COE) para la organización de Juegos Olímpicos de Invierno de 2030.

En un desayuno informativo de Europa Press celebrado en Madrid, Lambán ha recalcado que Aragón "no tira la toalla" y que ellos han actuado "con lealtad al COE", pero que no pueden aceptar su propuesta "por dignidad y por no perder la capacidad de competir con el Pirineo catalán".

Según el presidente de Aragón, la candidatura defendida por el presidente del COE, Alejandro Blanco, y Cataluña es "un insulto a la inteligencia", ya que ambas comunidades están "en igualdad de condiciones y, sin embargo, el reparto es sorprendente" porque, estando en igualdad de estaciones e incluso con más kilómetros de pistas, Aragón tendría en los Juegos una estación y dos pruebas, mientras que Cataluña contaría con cinco estaciones y nueve pruebas.

Lambán ha remarcado que tanto el COE como el Gobierno de España les garantizaron que la candidatura sería "en pie de igualdad" y con un "reparto de pruebas equilibrado", por lo que se siente decepcionado.

No obstante, ha indicado que acudirán la reunión que han solicitado con el COE el próximo lunes, 25 de abril, para "agotar la vía del diálogo" y no están dispuestos a tirar la toalla.

"Estamos encantados de que en la candidatura aparezca el nombre de Barcelona, pero también debe aparecer el de Zaragoza", ha dicho el jefe del Ejecutivo aragonés. EFE

