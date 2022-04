El regreso de Carolina Marín dispara la expectación del Europeo en Madrid

Madrid, 20 abr (EFE).- El regreso a la competición de Carolina Marín tras recuperarse de una lesión que la ha mantenido inactiva once meses ha disparado la expectación para el Europeo de bádminton de Madrid (25-30 de abril), que ha agotado las entradas disponibles con el reclamo por ver a la campeona olímpica en Río 2016.

La jugadora onubense se lesionó de gravedad el 28 de mayo de 2021 durante un entrenamiento y fue operada unos días después, el 4 de junio, de una rotura del ligamento cruzado anterior y los dos meniscos de la rodilla izquierda.

Carolina Marín regresará a la competición en Madrid el 26 de abril, en el polideportivo municipal de Gallur, dónde iniciará su andadura en el Europeo contra la checa Katerina Tomalova a partir de las 19:40 horas (17:40 horas GMT).

Los días 25, 26 y 27 la entrada a Gallur será libre hasta completar aforo, pero para los tres últimos días (28, 29 y 30), los correspondientes a los cuartos, semifinal y final, las localidades están agotadas.

"Para mí, lo importante es volver a disfrutar y volver a competir. Hace once meses quién lo diría. No quiero volver como estaba, sino mejor. Si me dicen hace once meses que jugaría un Europeo en Madrid no lo hubiera creído. Jugar aquí un Europeo es un sueño por cumplir", dijo la triple campeona del mundo, durante la presentación del campeonato continental en el ayuntamiento de Madrid.

Andoni Azurmendi, presidente de la Federación Española de Bádminton, destacó la "rapidez y las facilidades que encontraron para poder organizar este Europeo en apenas unos días" y se mostró "convencido que será un éxito y supondrá un extra" para este deporte.

Joao Matos, vicepresidente de la Federación Europea de Bádminton, declaró que tras la cancelación de este Europeo que inicialmente se iba a disputar en Finlandia fue "muy fácil arreglar la situación por la predisposición" que hubo por parte de la Federación Española y el ayuntamiento de Madrid.

Sofia Miranda, concejala de Deportes del ayuntamiento de Madrid, confesó que haber podido "organizar este Europeo en tan poco tiempo es motivo de orgullo y refleja la apuesta" que tienen por "volver a situar a la capital como referente para albergar grandes eventos".

Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, destacó el carácter de "referente para la sociedad y para las niñas, en particular", de Carolina Marín.

"Tener un referente como Carolina es fundamental y tenerla en Madrid un lujo. Este Europeo hará que el bádminton penetre más en la sociedad porque hablar de deporte minoritario y verlo en directo hará que muchos más niños lo practiquen", concluyó.