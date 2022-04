Jimmy Garoppolo dice que los 49ers deben apreciar la calidad de Deebo Samuel

Redacción Deportes, 21 abr (EFE).- El 'quarterback' Jimmy Garoppolo dijo este jueves que los San Francisco 49ers, equipo de la NFL -la liga profesional de fútbol americano- deben apreciar la calidad y entrega de un receptor como Deebo Samuel, quien pidió salir del equipo de la Bahía.

"Tienes que apreciar a un tipo así; la forma en que marca el tono para nosotros en la práctica, en los juegos, en las reuniones, lo que sea, él pone su corazón en ello", comentó Garoppolo en entrevista.

El pasador titular de los 49ers en 2021 reconoció el valor de Samuel para el equipo, incluso se mostró a favor de una mejora en extensión de su contrato que de no lograr con San Francisco podrá obtener en otro equipo.

"Es uno de los mejores muchachos con los que he jugado. He estado con Deebo desde que era un novato, así que lo he visto evolucionar y crecer; se merece su dinero y lo obtendrá de una forma u otra, sólo deseo lo mejor para él", explicó.

Garoppolo aún no firmó su renovación para jugar con los 49ers en 2022, aunque el gerente general del equipo, John Lynch, y el entrenador, Kyle Shanahan, han dicho que cuentan con el quarterback, quien se recupera de una operación en el hombro.

"Todavía no estoy donde quiero estar, aunque la cirugía de hombro salió bien, la rehabilitación ha ido muy bien, pero es un proceso, confío en que estaremos lanzando aquí pronto", detalló respecto a su permanencia en los 49ers.

Garoppolo, nacido en Arlington Heights (Illinois), ganador de dos anillos -en las Super Bowls XLIX y LI- como suplente de Tom Brady en los New England Patriots, llegó a San Francisco en 2017, equipo al que llevó al partido por el campeonato de la NFL en 2020, que perdió ante los Kansas City Chiefs.

Desde entonces ha recibido críticas por su desempeño en partidos decisivos, como en el duelo por el título de la Conferencia Nacional de la campaña pasada ante Los Angeles Rams en que los 49ers cayeron con un pase interceptado a Garoppolo en la última jugada.

El dueño del jersey con el número 10 de San Francisco recordó el reto que le implicó salir adelante en la temporada 2021 por la lesión en el hombro que le aquejaba.

"Fue un año extraño, muy complicado. No sé si le desearía eso a alguien, pero todo salió bien y estamos aquí ahora".

A pesar de que el pasador novato Trey Lance ha mostrado condiciones para estar en los controles de los 49ers en 2022, Garoppolo advirtió que trabaja para llegar a punto al inicio de la temporada.

"Definitivamente estaré listo; hasta qué punto, realmente no lo sé, todavía. No he comenzado a lanzar, por lo que todavía tengo un poco de camino por recorrer, pero definitivamente me siento bien en este momento, me siento feliz con eso y voy a llegar bien".