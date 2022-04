Fury defiende el título mundial en Wembley, ante Dillian White

Redacción Deportes, 22 abr (EFE).- El británico Tyson Fury, campeón de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo, defenderá este sábado su cinturón ante su compatriota Dillian Whyte, en una de las peleas más esperadas del año.

En el Wembley Stadium de Londres, Fury, con 31 victorias, 22 por nocáut, y un empate, buscará sacar provecho de su mayor alcance ante un rival con 30 triunfos, 19 por la vía rápida y un par de reveses, que llega con hambre deportiva por la posibilidad de convertirse en campeón mundial.

"Va a ser una gran pelea; habrá riesgo para ambos. Es un riesgo caminar hacia la izquierda de Whyte, por su gancho con el que podría noquear a un toro. Es un boxeador muy peligroso que no debo tomarlo a la ligera," reconoció Fury, de 33 años, al referirse a su rival, un año mayor.

Con pegada, movimientos ágiles inusuales en su división y un boxeo de varias herramientas que incluye una buena defensa y golpes de respuesta, Fury sale como favorito, pero deberá hacerlo todo bien porque, además del gancho, Whyte posee un buen jab y también tiene poder en sus puños.

Fury, con una estatura de 2.06 metros, 13 centímetros más de su rival, tratará de sacar provecho en la larga distancia, pero no evadirá los intercambios en un combate que puede terminar antes del límite.

Unos 94.000 aficionados presenciarán el pleito, que será el último de Fury como profesional, si no da marcha atrás a su decisión de retirarse como profesional.

"No tengo miedo de correr riesgos. He tomado riesgos toda mi vida; me he entrenado bien", dijo Whyte, campeón interino del Consejo Mundial.

El mundo del boxeo está expectante por la posibilidad de que, si gana, Fury haga una pelea de unificación contra el ganador entre ucraniano Oleksandr Usyk, monarca de la Asociación Mundial, la Organización Mundial y la Federación Intrnacional de Boxeo, y el británico Anthony Joshua, pero el pleito se frustrará si Fury cuelga los guantes.

"No voy a echar para atrás en mi decisión. Estoy feliz con lo que he hecho", dijo el campeón del CMB a Espn.

El pasado mes de octubre, en una pelea de caídas por uno y otro rival, Fury venció por nocáut al estadounidense Deontay Wilder, quien en diciembre del 2018 le estropeó con un empate una cadena de 27 victorias consecutivas, pero después fue vencido un par de veces por el británico.

Whyte derrotó por nocáut en marzo del 2021 al ruso Alexander Potvetkin y está por ver cómo se presenta después de más de un año de ausencia en el cuadrilátero.