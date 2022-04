Gerente de los 49ers dice que no se plantea una temporada sin Deebo Samuel

Redacción Deportes, 25 abr (EFE).- El gerente general de los San Francisco 49ers de la NFL, John Lynch, afirmó este lunes que no se han planteado la temporada 2022 sin su receptor Deebo Samuel, a pesar de que éste pidió salir del equipo.

"No puedo imaginarme intentar dejar atrás a Deebo; no tengo más que aprecio por el chico, he estado en contacto con él desde hace varias semanas y vamos a intentar que se quede", dijo Lynch en conferencia de prensa.

La semana pasada Samuel le pidió a los 49ers ser cambiado en esta agencia libre a pesar de que aún le queda un año en su contrato de novato, algo en lo que el directivo de San Francisco no quiso profundizar.

"Hay cosas que debemos hablar en privado con él y no creo que hablar de eso sea productivo, en este momento no es la mejor opción para la organización platicar sobre las opciones de cambio de Deebo", explicó.

Deebo Samuel tuvo una temporada 2021 con 1.405 yardas por aire gracias a 77 recepciones y seis anotaciones, que combinadas con las 365 por tierra y ocho anotaciones fueron un récord para un receptor en la NFL.

John Lynch reconoció lo importante que es para el equipo el jugador de 26 años, seleccionado al Pro Bowl por primera vez en 2021.

"La manera como juega es inspirador; implica liderazgo, hace que los jugadores que lo rodean sean mejores, es un gran compañero de equipo; así que no dejas simplemente que jugadores así se vayan", insistió.

El gerente general confió en que podrán convencer al dueño del jersey con el número 19 de seguir en los 49ers, equipo que lo seleccionó en la segunda ronda del Draft 2019.

"Hemos sido conscientes desde que estamos aquí que tenemos que escuchar lo que cada jugador quiere y por eso confiamos plenamente en que podemos encontrar las soluciones para resolver lo que sea que esté sucediendo con él".

Lynch también anunció que llegaron a un acuerdo con el estelar de su defensiva, el ala defensiva Nick Bosa, para la temporada 2022.

"Hemos ejercido la opción que teníamos para que Nick este con nosotros en su quinto año, ahora debemos trabajar hacia una extensión de contrato para el futuro".

Bosa fue el líder de la defensiva de los 49ers con 15.5 capturas, por lo que el directivo lo considera esencial para el entrenador Kyle Shanahan.

"Vamos a hacer todo lo que podamos para mantenerlo como parte de la organización por mucho tiempo; es un jugador fundamental, tanto como Deebo".