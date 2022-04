David García: No he sido el más talentoso ni destacaba, pero iba ascendiendo

David García: No he sido el más talentoso ni destacaba, pero iba ascendiendo

Pamplona, 26 abr (EFE).- Unas de las sensaciones de la Liga con Osasuna, David García, afirma no haber sido el jugador más talentoso durante sus años de formación en Tajonar, algo con lo que supo lidiar para, con esfuerzo y constancia, ir ascendiendo hasta la cima del profesionalismo.

?Nunca destacaba en los equipos. Estaba en mi sitio sin alzar la voz, pero cada temporada que ascendía otros se quedaban atrás?, reconoció el futbolista durante el VI Encuentro de Canteras de LaLiga celebrado en la sala de prensa de El Sadar, un evento que gira en torno a desgranar y poner en común la forma de trabajo de las diferentes canteras españolas.

El central de Ibero indicó que el secreto de haber llegado a la primera plantilla ?es la constancia". "Cuando algo iba mal había que aguantar y tirar hacia adelante. Por eso me identifico con valores como la humildad. Eso me ha llevado a estar en el primer equipo ocho temporadas?, resaltó.

Para el navarro, Osasuna resume su vida: ?He vivido aquí desde los ocho años y llevo casi 20. Los valores que me han transmitido los identifico con los que tengo también en mi familia?.

Ha vivido momentos muy dulces como el ascenso y las últimas tres permanencias consecutivas en Primera, pero no se olvidó de sus inicios: ?He vivido durante muchos años lo bueno y lo malo: descenso, ascenso y cuando el club estaba mal. A raíz de todo eso, los canteranos nos juntamos y aunamos fuerzas. En Sabadell el panorama era muy negro, pero dos navarros conseguimos anotar gol. Me enorgullece haber ayudado a reflotar el club?.

Y habló también de la importancia de haber renovado con Osasuna por cinco temporadas: ?Se ve que hay un proyecto sólido en el club para crecer. Todo eso marca al jugador y valora de dónde es y la filosofía del club. Ojalá vengan cosas positivas con este equipo?.