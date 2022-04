Amanda Serrano: "Vengo con todo, menos con miedo" a combate con Katie Taylor

Nueva York, 27 abr (EFE).- "Vengo con todo, menos con miedo". Así lo dijo a Efe Amanda Serrano en vísperas de la pelea del sábado ante la irlandesa Katie Taylor.

Ambas protagonizarán la primera batalla femenina estelar (en el escenario principal) que se celebra en 140 años en el Madison Square Garden, pero la puertorriqueña asegura que hay aún camino que recorrer para la igualdad en el boxeo femenino.

Serrano (42-1-1, 30 KOs) y Taylor (20-0, 6 KOs), campeona indiscutible del peso ligero y número 1 del mundo que expondrá en este combate todos sus títulos, cobrarán una bolsa de un millón cada una, lo que ocurre por primera vez en el boxeo femenino.

Pero el camino para llegar a este momento no ha sido fácil para la nacida en Carolina hace 33 años y que está radicada en Nueva York, donde ha transcurrido la mayor parte de su vida.

Aquí ha tenido que vender ella misma boletos para sus peleas para poder sufragar su carrera.

Para Serrano, ese sacrificio "valió la pena".

"El enfoque y la consistencia son claves. Debuté en el boxeo profesional en marzo del 2009 y sigo enfocada, sin mirar para atrás. Estoy emocionada de decir que 'lo logré'", afirmó a Efe al responder a un cuestionario por escrito.

Desde ese 2009 Serrano, catalogada la número dos del mundo, ha sido siete veces campeona en diferentes divisiones entre el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Organización Internacional de Boxeo (OIB) y ahora busca el título de las 135 libras del CMB, Asociación Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo que ostenta Taylor.

"Todavía falta camino por recorrer para la igualdad en el boxeo femenino. Mi pelea contra Katie Taylor es el comienzo de grandes cosas para futuras generaciones", afirmó 'The Real Deal', como se le conoce.

"Paso a paso dejaremos huellas e historia. El boxeo femenino sigue creciendo y confío en que aparecerán muchas mujeres que darán de qué hablar. Quiero que las mujeres podamos pelear asaltos de tres minutos al igual que los hombres y eso va de la mano con mejor paga y exposición", aseguró.

Serrano enfrentará una dura contendiente, de 35 años, menos estatura y menos experiencia profesional, como han destacado los medios pero, según ha admitido la latina, es el mayor reto de su carrera, en una pelea para la que ha tenido que subir de peso.

Aseguró que alcanzar las 135 libras "no ha sido problema" porque son dos divisiones por encima de su peso natural, de 126 libras.

Como ha hecho a la largo de su carrera, ha entrenado duro bajo la tutela de su cuñado, Jordan Maldonado. Su hermana Cindy, también boxeadora, ya perdió ante Taylor en 2018.

"Siempre he entrenado muy fuerte e inteligente, no se debe subestimar a ninguna oponente. Entreno enfocada. Guanteo con hombres para mis peleas", indicó además.

"Me siento fuerte y lista para darle a Puerto Rico su primera campeona indiscutible. Esta pelea es la más grande de mi carrera, he tenido muchas entrevistas y reconocimientos y ¡wow!, todo es un sueño. Estoy motivada", afirmó.

Explicó que ha estado entrenando en el ring por las mañanas, y corriendo durante las tardes. A veces suma pesas livianas una vez a la semana "mas o menos".

"Todo depende del trabajo que tiene mi equipo establecido y a cuántas semanas estamos de la pelea. Todo es calculado con el propósito de estar en óptimas condiciones", indicó.

Aseguró que ser la primera latina en una pelea que está vendida al completo y con todas las miradas puestas en ella no le supone ninguna presión "porque siempre he trabajado fuerte y a cada oponente se le trata como campeona mundial".

Recordó que ya ha peleado antes en Nueva York y que pasar del teatro del Madison, donde ya tuvo un combate, a la sala principal de ese recinto y como protagonista, "es muy emocionante".

"Me enfrentaré a una gran luchadora. Ambas estamos en la cima de la lista libra por libra y qué mejor que eso. Vengo con todo menos con miedo", afirmó y sostuvo que es "un sueño hecho realidad" protagonizar una pelea histórica.

"Creo que años después, la gente seguirá hablando de Katie Taylor versus Amanda Serrano. Estamos aquí para seguir abriendo puertas. Queremos que las mujeres sigan brillando en el deporte. Que sigan motivadas porque los resultados llegan", argumentó.

Asegura que lo próximo para ella será escuchar la noche del combate que es la ganadora.

"Sueño con ese 'And the new'..(y la nueva campeona). Quiero darle a Puerto Rico su primera campeona indiscutible que todavía no se ha logrado en la historia de la isla, tanto en hombres como en mujeres", señaló. EFE

