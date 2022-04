Velada con argentino, ecuatoriano, peruano, venezolano, mexicanos y panameños

Ciudad de Panamá, 28 abr (EFE).- El argentino Héctor 'la Maquinita' Sosa, el ecuatoriano Edwin Bennet, el peruano Jesús Bravo el venezolano Román Villa y los mexicanos Luis Pacheco y Ramsés Pérez participarán este viernes en la velada 'Box and Roll', que se celebrará en un hotel de Ciudad de Panamá.

'La Maquinita' Sosa y el panameño Rafael 'el General' Pedroza protagonizarán el combate estelar de la velada, compuesta por seis combates, cinco de ellos internacionales.

Pedroza y Sosa prometieron este jueves dar lo mejor de su repertorio para alzarse con el título plata latino supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El argentino Sosa (13-0-0-8 ko) y el panameño Pedroza (12-0-0-11 ko) alcanzaron hoy sin contratiempos el peso oficial de 122 libras.

"Me he enfrentado a boxeadores de más nivel, tengo más rounds encima y creo que eso me va a favorecer mañana en la pelea", dijo a Efe el peleador argentino de 26 años.

Sosa admitió que buscará presionar a su rival para no "dejarlo pensar", en tanto que Pedroza dijo estar preparado para llevar el combate al límite, aunque no pretende esperar tanto.

"Me destaco por mi pegada y mi agresividad. Y por lo que hemos visto no hay que dejarlo pensar. Es muy bueno, tiene un buen 'upper' y un buen gancho al hígado, pero tenemos lista la estrategia para contrarrestar eso", precisó Sosa.

Pedroza, quien reconoce que tiene un apellido siempre relacionado con boxeadores panameños campeones del mundo, destacó que la pelea del viernes es la más importante de su carrera.

"Me preparé para pelear los diez asaltos, pero si puedo sacarlo antes de límite, lo saco", manifestó el púgil panameño de 25 años.

Dijo que en los videos que pudo ver, notó que el argentino es aguerrido y tiene buena pegada, pero subrayó que "las peleas se ganan sobre el 'ring'".

"Es más chico y tiene varios ángulos que deja libre y ya hemos trabajado en eso", advirtió.

Otro de los seis combates atractivos que componen la cartelera del viernes pondrá frente a frente al venezolano Román Villa (22-1-22 ko) y el peruano Jesús Bravo (19-5-1- 18 ko) en el peso superligero.

Villa registró hoy 142 libras y Villa 141.

El mexicano Luis Pacheco (14-1- 4 ko) se medirá con el panameño Edgar Valencia (14-5-1-3ko) en la categoría gallo.

Valencia hizo 118 libras y Pacheco 117,5 libras en el pesaje de este jueves.

Otro mexicano, Ramsés Pérez (8-0-2 ko), se enfrentará con el panameño Ronald Batista (13-3-8ko) en la división supermosca.

Pérez pesó 114,3 libras y Batista 116.

El ecuatoriano Edwin Bennet (15-2-7 ko) se las verá con el panameño Alexander Durán (20-0-7 ko) en la división de los superligeros .

La velada se completará con los combates entre los panameños Juan 'Olímpico' Huertas (14-3-1 10 ko) en la división superligero y Fernando De La Rosa (5-2-1-3 ko); y Alcibiades Ballesteros (0-1-1-0 ko) y Ricardo Rodríguez (1-6-1-0 ko) en el peso welter.