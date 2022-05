Jon Rahm gana el Abierto mexicano, su séptimo triunfo en la PGA

Puerto Vallarta (México), 1 may (EFE).- El español Jon Rahm, segundo de la clasificación mundial, firmó este domingo una tarjeta de 69 golpes, suficiente para ganar el Abierto Mexicano de Golf, su séptimo triunfo en el tour de la PGA.

Rahm no estuvo fino, cometió un 'bogey' en el décimo hoyo y aunque hizo tres 'birdies', en el sexto, el séptimo y el decimocuarto, dejó ir uno en el penúltimo y necesitó cerrar bien para ganar con 267 golpes, 17 bajo par.

"Me costó conseguir este triunfo; me compliqué en el último hoyo, pero me mantuve agresivo, confié en mi juego y terminé ganando", dijo el español.

El Abierto se llevó a cabo en el balneario de Puerto Vallarta, en el Pacífico mexicano, formó por primera vez parte del tour de la PGA y tuvo una bolsa de premios de 7,3 millones de dólares.

El colombiano Sebastián Muñoz fue el mejor latinoamericano de la clasificación, al aparecer en el vigésimo noveno escaño.

-Resultados del Abierto Mexicano de Golf

R1 R2 R3 T3 Total

.1. Jon Rahm (ESP) 64 66 68 69 267

.2. Brandon Wu (USA) 69 70 66 63 268

.=. Tony Finau (USA) 71 68 66 63 268

.=. Kurt Kitayama (USA) 64 70 66 68 268

.5. David Riley (USA) 69 65 67 68 269

.6. Aaron Wise (USA) 65 75 66 64 270

.=. David Lipsky (USA) 69 68 69 64 270

.=. Alex Smalley (USA) 66 66 70 68 270

.=. Cameron Champ (USA) 67 66 67 70 270

10. Patrick Rodgers (USA) 66 69 66 70 271

---

29. Sebastián Muñoz (COL) 66 69 71 70 276

33. Emiliano Grillo (ARG) 72 65 71 69 277

42. Abraham Ancer (MEX) 71 69 68 70 278

42. Álvaro Ortiz (MEX) 68 69 70 71 278

51. Carlos Ortiz (MEX) 70 69 71 69 279.