La FCEH aboga por una candidatura en solitario de Cataluña si no hay acuerdo

Barcelona, 11 may (EFE).- La Federación Catalana de Deportes de Invierno (FCEH, por sus siglas en catalán) se ha posicionado a favor de una candidatura en solitario de Cataluña para optar a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, si finalmente la Generalitat y el gobierno de Aragón no cierran un acuerdo para organizar la cita.

En una rueda de prensa celebrada en Barcelona, el presidente del ente federativo catalán, David Samper, ha reclamado "valentía" al Comité Olímpico Español (COE) y al gobierno catalán para presentar la candidatura del Pirineo catalán.

"Pido a la Generalitat y al COE que, si Aragón no valida el acuerdo al que llegamos, tiremos adelante una candidatura para el 2030 solo de Cataluña, por capacidad, porque hay voluntad y, sobre todo, porque no tenemos ninguna garantía de que el Comité Olímpico Internacional no designe dos sedes (2030 y 2034)", ha aseverado.

El próximo 20 de mayo es la fecha que el presidente del COE, Alejandro Blanco, ha establecido como límite para cerrar una candidatura conjunta entre ambas comunidades, después de que Aragón se desmarcara del acuerdo que suscribieron el Comité Olímpico, la Moncloa y la Generalitat, en desacuerdo con el reparto de sedes de las disciplinas olímpicas.

Blanco dijo este miércoles a Efe que la candidatura debe ser conjunta o no se presentará.

Samper, acompañado por la esquiadora olímpica Núria Pau, que ha hablado en representación de los deportistas de invierno catalanes, ha puntualizado que sigue creyendo en la candidatura conjunta entre Aragón y Cataluña, si bien ha puntualizado que el proyecto olímpico del Pirineo catalán lleva gestándose desde 2010.

"Alguien decidió unir este proyecto a la agenda del reencuentro y se añadió Aragón al proyecto. Estamos encantados porque queremos que se celebren los Juegos Olímpicos, pero sin Aragón, después de que se haya descolgado, el proyecto de Cataluña está hecho", ha agregado Samper.

El presidente de la FCEH ha recordado que las pruebas de esquí de fondo, biatlón y deportes de hielo, que en el acuerdo estaba previsto que organizara Aragón, se podrían celebrar en el Pirineo catalán, ya que así figuraba en el proyecto inicial de la candidatura catalana.

Además, Samper ha lamentado la postura del gobierno de Aragón que, en su opinión, se debe exclusivamente a temas políticos" ya que "ir en contra de Cataluña vende".

Por su parte, la esquiadora Núria Pau, que participó en los últimos Juegos Olímpicos de Invierno de Pequín, ha defendido que Cataluña "puede organizar" la cita olímpica.

"Los Juegos Olímpicos serían un revulsivo para el deporte base, la tecnificación y los deportistas. Queremos que estos juegos no malmeten el territorio y las montañas. Significaría una propulsión para mejorar nuestro deporte y el Pirineo", ha añadido.

La postura de la FCEH se suma a la posición de la Generalitat de Cataluña que, en caso de que no fructifique una candidatura conjunta con Aragón, no descarta presentar el proyecto en solitario.

Asimismo, el presidente aragonés, Javier Lambán, dijo recientemente que si la Generalitat presenta al Comité Olímpico Español (COE) una candidatura para que el Pirineo catalán acoja los Juegos Olímpicos de Invierno en solitario, Aragón también planteará su propia propuesta.