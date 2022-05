Ana Peláez a un golpe de la líder, la tailandesa Patty Tavatanakit

Redacción deportes, 12 may (EFE).- La española Ana Peláez, con una tarjeta de 67 golpes (cinco bajo par), ocupa la segunda posición, a un impacto de la local Patty Tavatanaki, en el Aramco Team Series de Bangkok, que este jueves inició en el Thai Country Club.

Ana Peláez, ganadora este último fin de semana en Madrid, en lo que fue su segundo triunfo como profesional si bien el primero lo logró siendo aún amateur, no podía comenzar mejor en el Aramco Team Series que se está disputando en Bangkok, la primera prueba de este ?minicircuito? de cinco torneos que reparte en total 5 millones de dólares y que se integra dentro del LET.

La malagueña de 24 años tuvo que hacer las maletas deprisa y corriendo para llegar a tiempo a Bangkok para disputar este torneo, después de que lograra clasificarse tras su victoria el domingo en el Comunidad de Madrid Ladies Open.

Pero las prisas y el foco mediático que se ha centrado sobre ella parece no influir en su juego y, con una vuelta de 67 golpes (-5) impecable con cinco 'birdies', se ha colocado en segunda posición en solitario detrás de la jugadora local Patty Takatanakit (-6)

Peláez formó equipo con Caroline Hedwall y Mason Gidali, como profesionales y un jugador amateur en este novedoso formato a tres vueltas que mezcla amateurs y profesionales los dos primeros días de competición y termina con la jornada final individual.

?Esta todo ocurriendo muy rápido y apenas he tenido tiempo de asimilar mi victoria en Madrid, el foco mediático, mi primera victoria y sin tiempo de nada hacer la maletas para llegar a tiempo a Bangkok. Tengo que agradecer a mi equipo el excelente trabajo mental para que todas estas emociones no se trasladen al campo ni a mi juego", dijo Ana Peláez, que tuvo un final apoteósico, con tres 'birdies' del 16 al 18, donde sacó el puño y se abrazó a su caddie.

"Es una semana más y vamos a por otra victoria, si es posible. Y si no, a seguir por este camino, que lo estamos haciendo muy bien. Desde el hoyo 6, donde firmó el segundo 'birdie', me estaba dejando algunas oportunidades y me estaba empezando a desesperar, pero he terminado muy bien y eso me da energía para afrontar la segunda vuelta?, añadió la malagueña.

La tercera plaza, con 68 golpes (-4), la comparten la marroquí Maha Haddioul, las hermanas Ariya y Moriya Jutanugarn, y dos de las grandes favoritas a la victoria, la noruega Marianne Skarpnord y la jugadora holandesa Anne Van Dam.

Del resto de españolas, Elena Hualde firmó 71 (-1), Carmen Alonso y Paz Marfá hicieron sendos 73 (+1), Harang Lee se fue a 74 (+2), María Hernández a 75 (+3), Marta Martín a 80 (+8) y Patria Sanz a 81 (+9).

Buena actuación de la argentina Magdalena Simmermacher, en el grupo que comparte la vigésima primera posición, con 71 golpes, tras cuatro 'birdies' y tres 'bogeys'.