La esquiadora olímpica Núria Pau se retira de la alta competición

Barcelona, 12 may (EFE).- La esquiadora española Núria Pau, de 28 años, que participó en los últimos Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, anunció este jueves en un comunicado su retirada del deporte profesional.

La atleta olímpica de Ribes de Freser (Girona) deja la alta competición por "las dificultades" que, según asegura, afronta cada temporada a nivel "logístico, económico, físico y mental por no contar con los recursos necesarios" para competir. Además dice que tiene la motivación de afrontar "otros retos" relacionados con el mundo del esquí.

"Lo he estado meditando durante un tiempo porque quería tomar la decisión correcta, puesto que el esquí de competición es lo que más me gusta y ha sido toda mi vida. Mi idea era seguir después de los Juegos Olímpicos, pero en las últimas semanas he considerado la opción de empezar una nueva etapa", explica Pau en el comunicado.

La esquiadora gerundense reconoce que ha sido la decisión "más difícil" de su carrera, pero puntualiza que el hecho de haber participado en unos Juegos Olímpicos le ha permitido plantearse "nuevos objetivos fuera de la competición".

"No dejo el esquí de competición porque lo haya aburrido, al contrario, lo sigo disfrutando mucho y por este motivo en la nueva etapa que empieza seguiré vinculada a este mundo que tanto me apasiona. Simplemente cambiaré de lado y lo viviré desde una perspectiva nueva e ilusionante", agrega.

De esta manera, Núria Pau pone fin a una carrera ligada a la nieve. Empezó a esquiar a los tres años, a los 12 entró en el club de la estación de La Molina, a los 16 formó parte del equipo catalán de esquí alpino y a los 17 fue seleccionada por la escuadra júnior de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI).

A partir de entonces inició el largo camino hacia el sueño de participar en unos Juegos Olímpicos, que no se hizo realidad hasta este año 2022.

Su billete olímpico es un ejemplo de resiliencia y esfuerzo, pues se clasificó para competir en la prueba de gigante por sus propios medios y casi sin el apoyo federativo.

En su debut olímpico en Pekín, la de Ribes de Freser salió con el dorsal 48 y acabó en la posición 40 en la primera manga, pero no pudo acabar la segunda debido a una caída.

"El hecho de haber conseguido mi principal objetivo, participar en unos Juegos Olímpicos, también ha hecho que me pueda plantear nuevos objetivos fuera de la competición", argumenta la esquiadora.

A principios de junio está previsto que Núria Pau celebre un acto de despedida en Ribes de Freser en el que acudirán algunas de las personas que la han acompañado a lo largo de su carrera deportiva.