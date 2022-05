El mercado confía en Canelo

Las Vegas (EEUU), 13 may (EFE).- Acaba de sufrir una derrota. Algo extraño en su vida. Pero la resiliencia mueve la vida de "Canelo" Alvarez. Cuenta con el total apoyo de sus patrocinadores. No es un cliente, es un amigo. Jasmin Allen cuenta a EFE por qué su marca de coñac apuesta por Canelo.

Saúl "Canelo" Álvarez, poseedor de los cuatro cinturones de la división súper mediana, apostará a partir de la próxima semana por resurgir como mejor boxeador libra por libra con una apuesta a su génesis, el trabajo duro, y el apoyo de sus patrocinadores, empresas que confían en él y que más allá de su relación comercial, han entablado un vínculo de amistad que permiten al boxeador mexicano seguir siendo un referente en el mercado del deporte mundial.

La resiliencia mueve la vida de "Canelo". Y bien lo sabe la empresa líder de coñac Hennessy, que apuesta por el boxeador con firmeza. Después de hacerse el pasado año de los cuatro títulos de las 168 libras, "Canelo" buscó el pasado sábado un reto mayor, subir a los semipesados para arrebatar la corona al ruso Dimitry Bivol, pero el campeón de las 175 defendió su territorio y le provocó la segunda derrota al púgil originario de Guadalajara. Entre el momento del pesaje y el de la pelea, Bivol subió ocho libras y se movió con comodidad en su categoría ante el retador hispano que no pudo descifrar los ataques del europeo y cayó por votación unánime.

"En el boxeo se gana y se pierde, pero esto no se queda así", aseguró Saúl al conocer el veredicto en contra, después del cual anunció trabajar duro en el gimnasio para una pelea revancha con Bivol, quien ha mostrado interés en bajar a las 168, territorio del mexicano y ser él quien le arrebate el reinado.

Álvarez regresará la próxima semana a los entrenamientos obsesionado con cobrar la deuda a Bivol en un pleito que podría celebrarse en septiembre. En es desafío, Hennessy será uno de los cómplices en uno de los retos más importantes del mexicano de 31 años, todo un fenómeno dentro del boxeo por su vida monjil en el gimnasio, su buen boxeo en el ring y su capacidad para hacer dinero fuera de él.

"Tenemos a Canelo como compañero desde 2017. La razón por la que nos interesamos en el Canelo fue porque ambos creemos en el aporte a la comunidad, a la familia, Tenemos propósitos similares; sentimos que era la persona indicada para ser nuestro embajador", aseguró a Efe la vicepresidente senior de Hennessy, Jasmin Allen.

Fundada la compañía por Richard Hennessy, el licor se distribuye en más de 160 países. Según Allen, el lema de la empresa "Never stop, never settle" (Nunca te detengas, nunca te conformes) se adapta a la filosofía de Álvarez, obsesionado por superarse a sí mismo.

"No hay límites, los límites no existen. Se dice metas a corto plazo. Me llegó una segunda etapa en mi carrera en la que amo más el boxeo", dijo horas antes de la pelea a Efe el "Canelo" Álvarez, quien ahora está confiado en retomar el camino, derrotar al incómodo Bivol y resurgir como el mejor peleador del mundo sin límite de peso.

Allen recordó que el irlandés Richard Hennessy fundó la compañía en 1765 en un ejemplo de superación, lejos de su familia y sin apoyos, y su persistencia es como la del púgil, con gran capacidad para reinventarse.

"Never stop, never settle; el Canelo representa eso. Siempre tiene retos en el ring y va por más y por más en busca de un legado como uno de los más grandes boxeadores, pero también como mejor hombre, hijo, padre, esposo. Es algo que nosotros compartimos", añadió.

En sus peleas Álvarez sube al ring con un distintivo de Hennessy, con lo cual hace un guiño a los consumidores del coñac, que suelen tener pasión por los deportes, en especial por el boxeo.

"Los deportes son un gran camino para construir una conexión con los consumidores. Hay muchos aficionados entre los clientes. Nuestros mejores ejemplos están en que somos patrocinadores globales de la NBA y WBA, la G League y la selección de Estados Unidos. Estamos orgullosos de la oportunidad porque el poder de la NBA conecta con nuestros consumidores", dijo Allen al referirse a la relación de Hennessy con el baloncesto profesional.

México fue el primer destino de un envío internacional del coñac, hace más de dos siglos. Desde entonces la relación con América Latina ha sido cercana. Además de apoyar al "Canelo", la empresa trabaja de la mano del cantante colombiano Maluma.

"Creemos en el apoyo a la comunidad latina con la que tenemos una profunda conexión. Tenemos con nosotros a luminarias como Canelo y como Maluma que demuestran nuestro compromiso con esa comunidad. Con Canelo tenemos una relación familiar; apreciamos su consistencia, su compromiso. Nuestra relación funciona porque es auténtica", concluyó Jasmin Allen.

"Por cinco años Hennessy ha estado a mi lado, ayudándome a construir un legado como el mejor libra por libra. Hennessy sabe que peleo por mi país, por mi cultura y mi familia y mi legado. Y me apoya en eso", aseguró el 'Canelo', que a partir de la próxima semana emprenderá uno de los retos más apasionantes para los que se superan a sí mismos: Ganar viniendo de abajo.

Gustavo Borges