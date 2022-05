Redacción Deportes, 17 may (EFE).- Abraham Ancer afirmó este martes, en vísperas del Campeonato de la PGA, segundo 'major' de la temporada 2022, que trata de no ponerse más presión por el hecho de ser el mexicano más destacado en la historia del golf de su país.

"Trato de verlo no como más presión. Es bonito saber que tanto niños están viéndote como a una figura a la que quieren parecerse cuando sean grandes. Lo que hago yo o lo que hace Carlos (Ortiz)... Eso me motiva mucho para ser mejor golfista y mejor persona", dijo Ancer.

"Trato de no ponerme más presión, sino enfocarme en lo mío y trabajar en mi juego. Si hago eso puedo ir mejorando", agregó.

Ancer también destacó el futuro del golf profesional en su país: "En el México Open fue la primera vez que jugamos diez mexicanos en (un torneo del) PGA Tour. Jugué varias rondas de prácticas con varios de esos mexicanos, chavos de 19, 20 años. Tienen bastante golf. Se vé que vienen muchos y no dudo de que tendremos en unos años más mexicanos en el PGA Tour".

Sobre lo que siente cando juega en Estados Unidos, donde se formó académica y deportivamente, Ancer dijo "Me encantó cómo me abrieron las puertas. La gente de Oklahoma es increíble. Son muy apasionados del deportes, muy orgullosos de sus universidades. Estuve en la Universidad de Oklahoma y cuando vengo aquí me siento como en casa. En cada hoyo me gritan 'boomer sooner'. También echo de menos mi época universitraria".