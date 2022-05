Lejarraga encara la pelea ante Metcalf "como si fuera un mundial"

El boxeador vasco Kerman Lejarraga aseguró que encara la pelea del próximo viernes en Bilbao Arena frente al inglés James Metclaf, con el título vacante Continental WBA del superwelter en juego, como "un campeonato del mundo".

"Será especial porque James ha entrenado conmigo cuando éramos welter y he sufrido con él. Sé lo que voy a tener enfrente y para mí será pelear con un 'top' mundial", aseguró el 'Revólver de Morga' en la presentación de la velada organizada por Matchroom, que se ha llevado a cabo en el estadio de San Mamés.

Lejarraga (34-2) acaba de regresar de Las Vegas donde ha trabajado durante ocho semanas en el prestigioso gimnasio de Ismael Salas.

"Allí los sparring son otra historia, cada uno es como una pelea y, aunque los entrenamientos son muy anárquicos, se trabaja mucho la técnica que es lo que me hacía falta. Me ha venido bien porque para pelear contra James necesitaba un campamento de cien por cien boxeo", explicó.

Por otro lado, el pupilo de Ibon Larrinaga aseguró que no le "distrae" que este combate sea una posible llave para pelear por el título mundial.

"Soy un trabajador, subo al ring a pelear y es lo único que tengo en la cabeza. Estoy preparado, tengo al lado a un guerrero y vamos a darle al público lo que quiere, guerra y unos buenos palos", aseguró.

Por su parte Metclaf (22-2) aseguró sentirse "preparado" para esta pelea ante un rival al que conoce de su etapa en la división welter y que no cree que haya variado mucho sus armas desde entonces.

"He estudiado cómo ha sido y cómo es Kerman. Creo que está mejor en este peso que en el welter y que no será diferente a antes de ir a Las Vegas. Yo he corregido algunas cosas de mi boxeo y aunque tengo a todos sus seguidores apoyándole espero disfrutar del ambiente y ganar la pelea", explicó el púgil de Liverpool.

Como respaldo al combate estelar de esta velada que será televisada por DAZN se disputará el campeonato de Europa del peso mosca de la EBU entre el madrileño Ángel Moreno (21-4-3) y el extremeño afincado en Vila-real Jairo Noriega (11-0).

También destaca el pleito del welter entre el vizcaíno afincado en Castro Urdiales (Cantabria) Jon Míguez (16-0), invicto campeón de la Unión Europea, y el inglés James Moorcroft (16-1) y el combate del superligero entre el vizcaíno Ricardo Urrutia y el navarro Ander Amatriain.