George Kittle, de 49ers, dice que Trent Williams es el mejor jugador de NFL

Redacción Deportes, 20 may (EFE).- El ala cerrada de los San Francisco 49ers, George Kittle, aseveró este viernes que su compañero, el tacle ofensivo Trent Williams, es el mejor jugador de la NFL.

"Trent Williams es el mejor jugador de la NFL. No me importa a quién se nombre. Podríamos hablar de cualquiera, pero Trent es el ser humano más dotado por Dios que he visto", dijo Kittle.

El seleccionado tres veces al Pro Bowl, considerado entre los mejores alas cerradas de la liga, explicó que la presencia de Trent Williams en la línea ofensiva de los 49ers da otra dimensión al equipo.

"Trent tiene la parte inferior del cuerpo de un receptor abierto y la parte superior del cuerpo de un gorila de espalda plateada, por lo que literalmente podría aplastar a cualquiera si así lo quisiera", destacó.

George Kittle presumió los números de su compañero a la hora de proteger al mariscal de campo de San Francisco, Jimmy Garoppolo, quien en la temporada 2021 fue uno de los menos capturados de la liga.

En la calificación de bloqueo en situaciones de pase Williams, nueve veces seleccionado al Pro Bowl, alcanzó 86 por ciento de efectividad, su marca más alta desde 2016, cuando logró 91.4.

Su porcentaje de bloqueo en jugadas por tierra fue de 97.9, por encima del 92.8 del segundo mejor de la liga, el guardia Zack Martin, de los Dallas Cowboys.

"Míralo jugar. Es una fuerza brutal, finge un movimiento y luego se lanza contra el oponente y lo tira al césped. No te da tregua. No hay nada que puedas hacer contra este tipo; es el mejor sin importar que sea un tacle ofensivo", insistió el ala cerrada.

Según George Kittle las habilidades de Trent Williams están incluso por encima del estelar liniero defensivo de los campeones Los Angeles Rams, Aaron Donald.

"Es una locura lo que hace Trent y mira que Aaron está ahí arriba, y soy un gran admirador de Aaron Donald, pero Trent es grande, así que, Aaron, no te enojes", lanzó.

Trent Williams llegó a los 49ers en 2020 proveniente de Washington a cambio de una selección de quinta ronda del Draft de aquel año y una tercera del 2021, un bajo costo si se considera su rendimiento con San Francisco.

El millonario contrato que une a Williams con los llamados "Gambusinos" hasta 2025 es por 138 millones de dólares.