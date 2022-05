Laura Fuertes, a favor de que el boxeo siga siendo disciplina olímpica

Gijón, 24 may (EFE).- La boxeadora asturiana Laura Fuertes, la primera española en lograr una medalla en un campeonato del mundo, vive en una ?nube? desde su triunfo histórico en Turquía y desea que el boxeo siga siendo olímpico para ganar ?experiencia?.

Fuertes (Gijón, 1999) se hizo con la medalla de bronce en la competición recientemente celebrada en Estambul tras caer en las semifinales del peso mosca-ligero ante la turca Buse Naz Cakiroglu, vigente subcampeona olímpica, y este martes ha sido recibida en el Ayuntamiento de su Gijón natal.

La deportista, que participó por primera vez en un campeonato del mundo con 19 años, asegura que gracias a su éxito en el mundial de 2022 siente ?mucha más motivación para continuar haciendo historia? y se pone como reto a largo plazo acudir a los Juegos Olímpicos de 2024 que se celebrarán en París.

?Clasificar para las olimpiadas sería histórico porque nunca una mujer ha podido clasificar, así que entrenaré muy duro para conseguirlo?, asegura la joven deportista en una entrevista con Efe.

A pesar de las dudas surgidas sobre la continuidad del boxeo como deporte olímpico, la asturiana se muestra convencida de que debería seguir teniendo un hueco en los Juegos Olímpicos, ya que el boxeo femenino no ha sido olímpico en Londres 2012.

?Nosotras entramos en las olimpiadas en Londres y necesitamos todavía más experiencia en Juegos Olímpicos?, reivindica la boxeadora, que se inició en el boxeo a los 16 años en el club gijonés Asturbox y durante un tiempo estuvo compaginando este deporte con el kárate.

Como mujer boxeadora siente que está rompiendo un techo de cristal y tanto ella como sus compañeras trabajan para dar ?mucha visibilidad? al boxeo y quitarle ese ?estigma? de que es un deporte masculino.

?No tiene género, el deporte está para practicarlo?, afirma Fuertes, quien asegura que dentro de lo que cabe entre sus compañeras ella es la que menos comentarios machistas ha recibido.

Le suelen decir cosas como ?¡Ay, con esa cara eres boxeadora!? o ?cómo te van a pegar y destrozar con lo guapa que eres?, pero al final lo que hay que hacer es ?contestar de manera cordial dejando claro que estás haciendo un deporte que te gusta y que no tiene género?, explica.

A su juicio, hay deportes que se consideran de un género como el boxeo, de hombres, y la gimnasia rítmica, de mujeres, pero no es así y ?trabajando mucho y dando mucha visibilidad se puede intentar cambiar eso? como, a su juicio, se está consiguiendo.

Pese a la controversia surgida a raíz de victorias de deportistas transgénero en otros deportes como la natación o el atletismo, Fuertes está a favor de que compitan ?si tienen todo en regla?.

?Si las leyes ponen que pueden participar con una serie de condiciones y cumplen esa serie de condiciones no estaría bien y no sería justo que les echaran de la competición y no les dejarán participar?, sostiene.

Fuertes ha llegado al Ayuntamiento de Gijón junto a su entrenador Oliver Sánchez, quien asegura que es ?muy satisfactorio? trabajar con una persona como Laura que es ?todo ambición? y ?ganas de llegar?.