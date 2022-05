Niko Shera: "Mi objetivo es ser campeón olímpico en París"

Madrid, 26 may (EFE).- Niko Sherazadishvili, medallista de bronce en judo en el último Europeo, en la categoría de -100 kilos, dijo este jueves que su objetivo es ser "campeón olímpico" en los próximos Juegos de París para los que se está preparando con "mucha motivación".

En su primera participación olímpica, en los Juegos de Tokio, no pudo conseguir medalla a pesar de ser el número uno en el ranking mundial de su categoría (-90 kg) y terminó en séptimo lugar al perder en cuartos con el ruso Mijail Igolnikov y en la repesca contra el uzbeko Davlat Bobonov.

"Desde el primer día no disfruté y no estuve al nivel que debía estar. Me vi que no estaba en condiciones pero seguí adelante hasta que pude para conseguir un diploma como séptimo clasificado. Ahora el objetivo es intentar disfrutar más. Mi objetivo es ser campeón pero que no me afecte tanto a nivel psicológico todo como ocurrió en Tokio", comentó.

Tras esos Juegos de Tokio, Niko decidió pasar de 90 a 100 kilos para el nuevo ciclo olímpico, una decisión que considera "acertada".

"Aparte de bajar peso y sufrir con 90 kilos, pensaba en cómo estaría en unos años y veía que no podía seguir así, por lo que decidí hacer el cambio", declaró Niko, "muy motivado" al pensar en los Juegos de París.

"Me gustaría estar en esos Juegos y en los siguientes. Mientras tenga la motivación y las ganas de disfrutar seguiré compitiendo. Me veo bien en 100 kilos, me estoy adaptando y estoy bastante contento, pero vamos a por más", confesó Niko, integrante del equipo Toyota junto a la jugadora de badminton Carolina Marín, la triatleta paralímpica Eva Moral y el tenista en silla Martín de la Puente.