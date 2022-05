El surf comienza en la palma de la mano

Montevideo, 27 may (EFE).- Hacer que los surfistas encuentren las mejores olas ahorrando tiempo y dinero. Con ese objetivo nació la empresa uruguaya Lineup, encargada de diseñar una aplicación que permite tener al alcance de la mano los pronósticos de más de 50 playas del país sudamericano.

Allí los usuarios también pueden disfrutar de las imágenes en vivo que llegan desde siete de los puntos más populares para practicar este deporte, mediante cámaras instaladas en puntos estratégicos.

Amante del surf, el fundador de la empresa, Fabián Fernández, dio el puntapié inicial a esta iniciativa en 2019 y, dos años más tarde, comenzó a trabajar en las diferentes formas en que se podía ayudar a la industria de este deporte.

Así lo cuenta durante una entrevista con la Agencia EFE, en la que destaca que en Uruguay son cerca de 20.000 las personas que practican surf y que en este momento Lineup registra a más de 7.000 usuarios.

OLAS EN VIVO

Velocidad y dirección del viento, además de altura de las olas son algunos de los datos que se pueden encontrar en la aplicación. Sin embargo, uno de sus puntos más fuertes no es este, sino las imágenes en vivo que muestra en cada momento del día.

Tomadas por cámaras que fueron instaladas en distintos negocios como restaurantes y hoteles ubicados en lugares con buena visibilidad, estas permiten que cada uno pueda observar cómo están las playas sin la necesidad de llegar hasta el lugar.

"Estamos trabajando en muchas funcionalidades que se van a venir como, por ejemplo, rebobinar las cámaras y sacar clips", indica Fernández, quien detalla que de esa manera las personas podrán capturar instantáneas de cuando estaban en el agua para compartirlas con sus amigos.

UNA INDUSTRIA CON OPORTUNIDADES

Consultado sobre por qué decidieron apostar por el surf en un país donde los deportes más populares son el fútbol y el baloncesto, el responsable de Lineup lo tiene claro: "Primero la pasión. Nos gusta, a mí me gusta mucho. Antes de meternos en esto estudié toda la industria, hay oportunidades", dice.

Asimismo, agrega que por el momento "es todo inversión".

"Estamos bien en modo start-up (empresa emergente). Tenemos inversores, conseguimos cerrar una ronda de inversión de 210.000 dólares y estimamos que vamos a necesitar otra ronda más. Si bien nosotros estamos desarrollando líneas de fuentes de ingresos, sabemos que vamos a necesitar más capital de inversión para crecer al ritmo y a la velocidad que necesitamos crecer", sostiene.

No obstante, cuenta que la empresa ya está dando los primeros pasos para internacionalizarse y que su primer objetivo está en Sudamérica, donde Argentina, Brasil, Chile y Perú tienen "mercados interesantes".

APOYAR AL DEPORTE

"Nosotros decidimos apoyar al surf desde todo ángulo. Nos estamos convirtiendo en una marca de surf y queremos no solo traer tecnología y ayudarte a buscar la ola, sino también queremos apoyar al deporte. Nos parece muy importante", indica Fernández.

En ese sentido, en marzo de este año el uruguayo Lucas Madrid, deportista que representó a Uruguay en los últimos Juegos Panamericanos, se convirtió en atleta oficial de Lineup.

"Yo uso mucho las cámaras principalmente para ver determinados factores que a mí me ayudan ya a saber si van a haber olas o no. Me da un panorama general y termino decidiendo si voy a surfear o si voy a entrenar físico", dice a la Agencia EFE el surfista campeón uruguayo.

También, celebra que en un deporte al que considera "nuevo y fresco" a nivel mundial haya mucho crecimiento y cada vez sea más gente la que lo practica.

"Se juntan muchos factores que han llevado también a que, de repente, haya más gente poniéndole el ojo y eso conlleva también a un desarrollo capaz que un poco más acelerado que el de otros deportes menores", concluye Madrid.

Así, los fanáticos de este deporte tendrán otro motivo para acercarse al agua en un país en que incluso el presidente, Luis Lacalle Pou, aprovecha sus días de ocio para practicarlo en las playas del sureste.