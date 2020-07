Chaguinha, tercer fichaje del Betis Futsal

El Betis Futsal sigue reforzándose de cara a la ilusionante temporada 2020/2021 en la elite del fútbol sala nacional, la primera en su historia, y para la que ya cuenta con los refuerzos de Nico Sarmiento y Bocao.

Ahora llega el brasileño Bruno Rocha Braga, conocido como 'Chaguinha', que llega procedente del Benfica portugués donde ha conquistado dos Ligas, dos Copas de Portugal, tres Copas de la Liga y dos Supercopas en las seis temporadas que ha jugado en Lisboa.

Chaguinha ya jugo en la Liga Nacional de Fútbol Sala antes de marcharse a Italia y Portugal, pasando por Pinto, Benicarló y Santiago para lugar emigrar a Italia donde ganó la Copa con el Acqua e Sapone. En su última temporada en el Benfica, el ala brasileño ha disputado un total de 29 encuentros entre Liga, Copa y Champions, en los que ha anotado siete goles.

"Estoy muy contento de venir al Betis, ya conozco la grandeza y dimensión de este club, uno de los mejores de España y una ciudad muy buena para vivir. Ha sido una decisión acertada la que he tomado, también por los aficionados que son muy apasionados y eso me ha traído hasta aquí", ha dicho el brasileño en los medios del club.

"Soy un jugador que corre para todo el mundo, dentro de la pista me gusta ayudara los compañeros y me considero buen pasador. He estado ocho años fuera de España pero estoy seguro que va a ser más fácil y no tan complicado, cuando empiece la Liga será todo más tranquilo", ha manifestado el ala sobre la temporada que espera con el Betis.