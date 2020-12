3-6: El Betis Futsal da la cara en su adiós a la Copa en 'semis'

Se acabó el sueño copero. Un sueño hermoso que arrancó hace más de un año y que, tras superar varias eliminatorias de manera brillante, llevó al Real Betis Futsal a la 'Final Four'. Este sábado no pudo ser. No se obró el milagro ante el FC Barcelona, pese a que el equipo verdiblanco, tras una brillante segunda parte, tuvo opciones hasta el final (3-6).

El equipo catalán salió muy fuerte y concienciado desde el principio. Y, al igual que hace una semana, hizo valer su tremendo potencial. Aguantó el chaparrón inicial el equipo bético. Sin embargo, el primer gol fue una losa demasiado pesada cuando apenas se habían cumplido siete minutos de partido. Ximbinha empujó a la red muy cómodo el primero del cuadro azulgrana.

A la desventaja en el electrónico se sumó el problema con las faltas. Los de Juanito se colocaron con cinco a 7:27 para el descanso. Además, en ese mismo minuto llegó el segundo gol, ahora tras una acción de estrategia bien resuelta por Aicardo: 0-2 y marcador demasiado cuesta arriba.

Precisamente en otra acción a pelota parada llegó el 0-3. Esta vez fue Sergio Lozano el que batía a Cidao desde el doble penalti. Lo intentó el Real Betis Futsal con juego de cinco, pero el Barça defendió muy bien todos los intentos verdiblancos.

La segunda mitad arrancó de la peor manera posible, con gol de Sergio Lozano que prácticamente resolvía el duelo (0-4). Pero no. Porque este equipo nunca baja los brazos. Juanito fue valiente y, con juego de cinco y Elías como portero jugador, fue capaz de meterse en el choque con los goles de Dídac en propia puerta (28'), Chicho (31') y Burrito (34').

El Real Betis Futsal llegó con opciones hasta el final ante un rival, ahora sí, bastante nervioso. Sin embargo, el cuadro azulgrana acabó sentenciando el duelo en los compases finales. Un epílogo, en cualquier caso, repleto de orgullo de un equipo que peleó sus opciones hasta el final.

FICHA TÉCNICA.-

Real Betis Futsal: Cidao, Bocao, Chaguinha, Elías, Emilio Buendía -cinco inicial-, Víctor Arévalo, Rubén Cornejo, Burrito, Borja Blanco, Chicho y Eric Pérez.

Barça FS: Dídac, Aicardo, Adolfo, Lozano, Ferrao -cinco inicial-, Matheus, Coelho, Daniel, Dyego, Esquerdinha, Joselito, Óscar, Marcenio, Povill Ximbinha.

Árbitros: Carlos Rodrigo Miguel, Fermín Sánchez Molina y Pablo Delgado Sastre. Amonestaron por parte del Real Betis Futsal a Ivi, Cidao y al técnico, Juanito.

Goles: 0-1 (7') Ximbinha; 0-2 (13') Aicardo; 0-3 (14') Lozano; 0-4 (21') Lozano; 1-4 (28') Dídac, en propia puerta; 2-4 (31') Chicho; 3-4 (34') Burrito; 3-5 (38') Marcenio (38'); 3-6 (39') Adolfo.

Incidencias: Partido correspondiente a las semifinales de la Copa del Rey de Fútbol Sala disputado en el Palacio de los Deportes Martín Carpena de Málaga.