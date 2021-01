Elías: "Nuestro primer objetivo es la salvación"

El ala del Real Betis Futsal Elías Beltrán aclaró, tras ser intervenido por su lesión, que la dolencia no tiene nada que ver con la que le ocasionó problemas hace dos cursos. "Sí, sí, es poquita cosa. Sólo fue una limpieza de menisco y poco más, así es que la verdad es que no tiene nada que ver con la de hace dos temporadas", confesó en una entrevista a Betis TV.

"Tampoco me quiero aventurar a decir una fecha y que luego no sea esa, pero yo creo que en tres semanas o cuatro semanas estaré ya dentro otra vez, por lo menos entrenando seguro", matizó el sevillano, que también valoró el mérito que tiene el buen rendimiento que está ofreciendo el plantel verdiblanco.

"De momento el equipo está respondiendo muy bien y estamos en una posición (novenos) que nos merecemos cien por cien, porque estamos currando un montón. Sabíamos de nuestro potencial y nos tomamos cada partido como una final y para estar lo más tranquilos posible a final de temporada. Tenemos clarísimo que si no competimos vamos a tener muy pocas opciones, y también tenemos un míster (Juanito) que es supercompetitivo, desde el lunes hasta el siguiente lunes y nos lo transmite, y al final en la pista es una identidad y creemos en ella", precisó.

"Nuestro primer objetivo es la salvación, y hasta que no tengamos los puntos, que tampoco sabemos bien cuántos son, porque como este año es un poco distinto... Pero intentar sacar los máximos posibles, y cuando matemáticamente estemos salvados ir a por más, nosotros no vamos a dejar de pelear hasta la última jornada. Ya el año pasado, fruto del buen trabajo, nos metimos en una Final Four de la Copa del Rey. ¿Por qué este año si nos salvamos con tiempo no pelear por unos 'play off' o lo que venga? Es un club de Primera división con cuatro secciones en la máxima categoría, eso no es fácil ni un trabajo de dos días", concluyó.