Lluvia de elogios para el bético Eric Pérez tras su brillante debut con España

El pívot del Real Betis Futsal Eric Pérez se mostró "feliz" de haber podido contribuir con un gol al triunfo de España sobre Eslovenia (3-1) en el partido de la fase de clasificación al Europeo de fútbol sala. "De viaje de vuelta a Sevilla. Feliz por la victoria en un partido complicado y sobre todo por las circunstancias complejas. Muchas emociones vividas en estos últimos días. Poder debutar con la selección absoluta de mi país y de la mejor manera posible. Gracias a todos", afirmó.

"Las circunstancias de este dichoso virus me han dado la oportunidad de cumplir un sueño, pero me sabe mal por todos esos compañeros que estaban convocados y no han podido jugar. La salud es lo primero", añadió el verdiblanco este miércoles.

Un Eric Pérez que ha recibido toda una lluvia de elogios por su impecable debut con 'la Roja', empezando por su propio club, que lanzó una nota de prensa en la que destacaba que el de Badalona "entra de lleno en la historia del Real Betis Futsal siendo el primer jugador bético en vestir la camiseta de la selección española de fútbol sala".

En la misma línea, Juan Varela, alma máter del F.S. Nazareno, felicitó al jugador por su logro de este martes: "Enhorabuena @Ericpv1997, grandísimo gol, gran debut, ahora me acuerdo de tus padres, estarán muy orgullosos, esas son las satisfacciones que nos da el fútbol sala".

Su compañero Elías Beltrán, entre otras muchas muestras de cariño llegadas de dentro y fuera de Sevilla, se sumó a las buenas palabras para con el catalán. "Como me alegro por @Ericpv1997, aparte de ser un pívot brutal y que sólo tiene 23 años es un compañero 10, nunca un mal gesto y dispuesto ayudar tanto dentro como fuera de la pista. El año pasado en 2ª le dije 'el año que viene irás a la selección...'; sabía que no me equivocaba", apuntó en Twitter.