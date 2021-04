Pulso hegemónico

Madrid, 14 abr (EFE).- Nadie ha ganado más que el Inter y el Barça, los dos campeones indiscutibles de los últimos tiempos, vencedores entre los dos de 33 de los últimos 41 títulos competidos en España o de tres de las cuatro Copas de Europa más recientes y enfrentados ahora por el título de la Supercopa de España, pero, sobre todo, por la debatida hegemonía actual en el fútbol sala.



En ello incidió el 6-1 en la final de la Copa de España, hace apenas diecisiete días, con el que el conjunto madrileño devoró al bloque azulgrana, en el mismo escenario en el que jugarán este jueves, el WiZink Center de Madrid; también abierto al público ahora con una limitación máxima de 1.500 espectadores en sus gradas.



Como la Liga del pasado junio, cuando tampoco era el favorito número uno, la Copa fue aún más reivindicativa para el Movistar Inter, para el proyecto dirigido por Tino Pérez, para el profundo cambio hecho en verano en su equipo y para todo lo que puede ofrecer el más campeón de todos, también en la Supercopa de España, con 13 triunfos, más que nadie. Su oponente la ha ganado dos veces.



Dos títulos contra la tendencia que proponía al Barça como el mejor de todos tanto en 2018-19 como en 2019-20, porque el conjunto de Andreu Plaza fue el ganador de siete de los últimos diez torneos a nivel nacional e internacional en los dos cursos precedentes. De hecho, no había perdido una final en ese tiempo, bajo las órdenes de Andreu Plaza, hasta el último 6-1 tan doloroso en la Copa.



Fue un batacazo para el Barça, por la derrota y, sobre todo, por la forma con la que la sufrió, tan desfigurado por su adversario, tan superado, tan irreconocible. Una afrenta entonces que exige un desquite ahora y que dimensiona más, por ese aliciente añadido, el duelo más grande del fútbol sala actual desde cualquier perspectiva.



No lo ve tan así Andreu Plaza, el entrenador del Barça, en la página web del club: "El resultado fue muy abultado, pero no es algo extraño en fútbol sala. La importancia del partido no viene determinada por la derrota en la final de Copa, sino porque tenemos que demostrar que estamos preparados para lo que vendrá". El técnico tiene las bajas para la cita de Sergio Lozano y Miquel Feixas.



"¿Cómo puede influir la derrota en la Copa? Es una motivación extra, por qué negarlo", apuntó, mientras, Esquerdinha. "Llegamos físicamente bien y hemos repasado la final para evitar cometer los mismos errores que nos costaron el triunfo y demostrar que podemos ganar", expuso el futbolista del Barça.



"Siento ilusión y ganas por jugar. Para eso vine a este equipo, para jugar títulos y este es uno de ellos. El hecho de que reeditemos la final de la Copa no nos facilita las cosas. Ellos vendrán con ganas de revancha. Tanto un equipo como otro vivimos de títulos", afirmó en el Movistar Inter Cecilio a los medios del club.



EL BAJÓN DEL BARÇA, LA RACHA DEL INTER



Antes de la final de Copa, el Barça imponía. Sólo había perdido uno de sus 22 encuentros entre todas las competiciones antes de cruzarse con el conjunto madrileño por el título en el WiZink Center, aparte de su demostración incontestable en las semifinales de esa misma competición frente al Levante. Fue su mejor encuentro.



Después, el conjunto azulgrana ha disputado dos duelos más. Uno lo ganó por la mínima (1-0 frente al Córdoba Patrimonio de la Humanidad) y otro lo perdió: 3-2 contra el Industrias Santa Coloma, que ha provocado tres de las ocho derrotas del equipo azulgrana en este curso entre todas las competiciones.



Otras dos han sido frente al Inter, que lo venció 2-3 en la Liga y 6-1 en la Copa de España (otro choque terminó 3-3 en el pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz) y que no es el equipo que lo ganaba todo casi siempre hace tres años, más irregular que entonces, más imprevisible por momentos, pero es un bloque con mayúsculas, a pesar de ciertas dosis de altibajos durante la temporada.



Ahora luce un buen momento el equipo madrileño, vencedor de once de sus catorce choques más recientes, de los que nada más perdió uno, además de que ahora encadena siete partidos invicto, con seis victorias incluidas. Nada más igualó, aunque luego ganó en los penaltis, contra el Palma Futsal en cuartos de final de la Copa.



Quiere más el Movistar Inter. También el Barça. La Supercopa de España es el desafío inmediato; otra prueba de fuego para dos equipos a los que sólo les vale ganar, sea cual sea la competición, el escenario y el rival. La hegemonía no admite errores. EFE



id/og