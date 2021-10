El Real Betis Futsal anuncia el fichaje Lucio Thorpe

El Real Betis Futsal ha anunciado el fichaje del ala argentino Lucio Thorp, que firma por dos temporadas con el conjunto verdiblanco.

Lucio nació en Buenos Aires (29/03/1995) y procede de Boca Juniors, donde jugó la última temporada y con el que logró el título en el último torneo de transición disputado en Argentina.

Su carrera arrancó en el Lomas Country. En 2014, con apenas 19 años, dio el salto a Europa para jugar en el Virtus Palombara, de la Serie B italiana. Posteriormente regresó a su país. Militó en Boca Junior en la temporada 2015/16 y, un año más tarde, firmó por Banfield, donde estuvo tres campañas antes de volver a incorporarse otra vez al histórico club azul y oro.

Lucio Thorp es, además, internacional argentino sub 17, sub 20 y absoluto. Estuvo en la primera parte de la preparación del Mundial de Lituania con su selección, aunque no fue incluido en la lista definitiva.