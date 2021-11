España abre un nuevo ciclo para recuperar sensaciones y reivindicar potencial

Logroño, 14 nov (EFE).- La selección española de fútbol sala abrirá mañana un nuevo ciclo de trabajo con la vista puesta en el Campeonato de Europa de finales de enero y con el objetivo de recuperar las sensaciones perdidas al caer en el Mundial y reivindicarse como una de las grandes potencias de este deporte.



España se ha entrenado este domingo en Logroño un día antes de enfrentarse ante Ucrania en el primero de los dos amistosos que va a jugar en La Rioja (mañana en Logroño y el martes en Albelda de iregua) ante uno de los conjuntos "rocosos" del fútbol sala europeo.



El equipo español presenta seis novedades con relación al pasado Mundial de Lituania, en el que los de Fede Vidal cayeron en los cuartos de final ante Portugal; el cierre Antonio Pérez, el ala-cierre Sergio Lozano, los alas Cecilio y Catela, así como el ala-pívot Raúl Gómez y el pívot Esteban, que no disputaron el pasado Mundial, han llegado a Logroño junto a ocho jugadores que continúan de entonces.



Con ellos España afronta "dos partidos muy importantes", ha afirmado este domingo el seleccionador, Fede Vidal, que ha reconocido que tras la eliminación de España en cuartos de final del Mundial "estamos con ganas de encarar otro gran torneo y es una suerte que sea en poco tiempo" y "para prepararlo está bien hacerlo ante un rival exigente".



Ha reconocido que "no hay mucho tiempo para prepararse" pero "sí es suficiente para prepararlo en buenas condiciones y tampoco podemos quejarnos porque es lo mismo para todos" con lo que "el tiempo que tenemos hasta el Europeo hay que aprovecharlo lo mejor posible".



Respecto al Mundial "está claro que hay que cambiar el ganar" y "les digo a los jugadores que tienen que tener esa mentalidad" y "mantener lo que hicimos bien el Mundial, aunque está claro que no es suficiente, porque no nos dio".



Vidal ha aludido a la lista de jugadores que ha citado y ha negado que haya emprendido un relevo generacional en la selección "porque, aunque no me gusta hablar de eso, gran parte de ese trabajo se había hecho ya" y, además, las puertas de la selección están abiertas a quien pueda estar, siempre hay jugadores que entran y otros que tienen que dejar de tener presencia, pero no hay una línea marcada para que haya que dejar de traer a unos jugadores".



"En el Mundial ya llevamos a algunos jugadores jóvenes, pero no pensando en el futuro, sino en que estaban preparados, y los que tengan que venir al Europeo serán los que pensemos que son los más adecuados, sean más jóvenes o más veteranos", ha concluido el seleccionador.



Uno de esos veteranos es Sergio Lozano, que regresa a la selección tras perderse el Mundial por lesión, con lo que ha reconocido que está "muy feliz" por regresar "porque es un orgullo y un privilegio" sobre todo "después de estar donde he estado y en haber llegado a pensar en retirarme".



"La verdad es que lo pasé mal y pensé en dejarlo, con lo que quien me iba a decir que ocho meses después iba a poder representar a mi país, que para mí es lo máximo y ojalá que pueda seguir viniendo", ha asegurado el jugador del Barcelona.



A sus 33 años es uno de los veteranos a los que miran otros recién llegados al equipo nacional, a los que él pide "que disfruten el momento, que no se sabe cuando va a volver a repetirse" y que "den el máximo" para tratar de que España vuelva a ganar un torneo "porque hay que ser conscientes de que venimos de no lograr lo que todo el mundo esperaba en el Mundial, que era luchar por el título".



"Pero si trabajamos y somos un grupo estamos capacitados para competir con cualquiera y, afortunadamente, el deporte te da una nueva oportunidad y en este caso es pronto" con lo que "qué mejor que sacarnos la espinita en el Europeo", ha concluido el jugador madrileño.



-Convocatoria para los amistosos en La Rioja ante Ucrania



? Porteros: Jesús Herrero (Movistar Inter) y Didac (Barça)



? Cierres: Raya (Movistar Inter), Ortiz (Barça) y Antonio Pérez (Jaén Paraíso Interior)



? Alas-cierre: Mellado (Jimbee Cartagena) y Sergio Lozano (Barça)



? Alas: Adolfo (Barça), Catela (Viña Albali Valdepeñas), Cecilio y Borja Díaz (Movistar Inter)



? Ala-pívot: Raúl Gómez (Movistar Inter)



? Pívots: Esteban (MFK KPRF/Rusia) y Solano (Jimbee Cartagena).