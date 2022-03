La internacionales españolas conocen de primera mano el conflicto ucraniano

Madrid, 7 mar (EFE).- Margaryta Yakovenko, periodista de origen ucraniano, protagonizó una charla con las jugadoras de la selección española sub-19 de fútbol y de la absoluta de fútbol sala en la que les transmitió de primera mano cómo está viviendo el conflicto entre ucrania y Rusia.

El acto, que buscaba dar relevancia a la mujer ucraniana ante la proximidad del Día Internacional de la mujer y en el que se anunció también que desde la Federación se organizará un mercadillo solidario, tuvo lugar en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y contó entre otras con la presencia del seleccionador español de fútbol, Jorge Vilda; o la seleccionadora femenina de fútbol sala, Claudia Pons.

"El conflicto se está alargando demasiado. Putin pensaba que podía invadir Ucrania en dos días, no lo ha conseguido. El número de pérdidas humanas es enorme", señaló Yakovenko frente a las jugadoras internacionales.

"Es muy complicado cuando a los hombres les obligan a coger las armas y defender el país. Las mujeres ya asumían una gran carga y ahora la asumen mayor. Estamos viendo a mujeres salir a la calle a por comida, porque da miedo que lo haga un hombre por si le llevan al frente. Son las que hacen las colas para conseguir comida", indicó.

En este sentido, contó la situación de su abuela: "Es una situación muy complicada. Hoy hablé con mi abuela y me dijo que sale a ver qué encuentra. Cuando ve una cola se pone en ella para ver si consigue algo. Estamos en una situación que pasa en todas las guerras, pero hasta que no te toca a ti, no te das cuenta de lo grave que puede ser".

"Vivo en un país libre, tengo todos los medios a mi favor y todos me dan voz. Está siendo muy fácil contar la situación a pesar de que para mi es muy difícil, tengo que desdoblarme y convertirme en la persona que relata esto dejando de lado mi parte más personal sabiendo que esto afecta a mi abuelo, a mi abuelo, a mis tíos, a mis primos... a personas a las que quiero mucho", comentó.

Yakovenko contó cómo lo está viviendo: "No sé si volveré a un país que yo conocí, no sé si podré volver a la casa de mis abuelos. Es muy complicado. Hay días en los que sientes la necesidad de hablar constantemente y otros en los que no tienes fuerzas de salir de la cama. Trabajar muchas horas me ayuda muchísimo, llego a la cama y me duermo".

"Estoy agotada, pero sé que estoy haciendo un trabajo que está sirviendo, noto que la gente está más concienciada. Tengo pena porque esta concienciación no ha ocurrido con otras guerras. Quiero pensar que pueda ser un precedente para futuras guerras, que por desgracia no van a dejar de ocurrir", añadió.

Asimismo hizo un llamamiento a que todos ayuden: "A pesar de lo duro que es contar cómo vive tu familia el drama humano, cuanto más lo visibilizas más pones a la gente de tu lado, más ayuda humanitaria se recoge".

"Cuando esto acabe, porque el conflicto acabará y Ucrania seguirá siendo independiente, habrá que reconstruir el país. La UE tiene la responsabilidad de ayudar a los refugiados que están llegando y también a los que allí se van a quedar. Hablar de lo que pasa en Ucrania es necesario", agregó.

También habló del movimiento de personas como consecuencia de la guerra: "La mayor parte de la gente que está consiguiendo salir es la que vive en la parte oeste porque sus ciudades no han sido aún tomadas, les da tiempo a llegar a la frontera de Polonia, Eslovaquia o Rumanía".

"En las ciudades tomadas por las tropas rusas no hay opción. No saben si el camino que lleva a la estación es seguro, a lo mejor no tienen gasolina en sus coches. Me encantaría traer a mi familia pero sé que es imposible y eso es lo que más impotencia te da. Lo único que puedes decirles es que no entren en pánico, cuando están en una situación de mucho miedo", completó.

Sobre la importancia de facilitar la integración cuando se llega a un país extranjero habló la ex futbolista Laura del Río, quien lo vivió estando en activo: "No me imagino ir a mi casa, hacer una mochila y tener que irme. Yo lo hacía por cumplir un sueño pero una vez que estás en el país es muy importante la manera en la que te tratan allí".

"Es muy importante que a esta gente que abandona el país por una tragedia la podamos acoger. Cualquier detalle ayuda mucho cuando eres de otro país y te sientes un poco desubicada", manifestó ante la audiencia.

Por su parte Montse Tomé, seleccionadora de la sub-15 y ayudante técnica de Jorge Vilda, indicó: "El fútbol es el mayor altavoz. Estamos acostumbradas a encender la televisión estos días y ver imágenes tremendamente drásticas".

"Escuchar a una persona que nos lo acerca es la forma de empatizar con la gente que está allí. El fútbol nos da valores de respeto, de igualdad, de solidaria y ese mensaje es muy importante para dar visibilidad y conseguir ayudas", declaró.