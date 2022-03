Las futbolistas Shulha y Vika dicen que "Ucrania está dispuesta morir por la paz"

Melilla, 15 mar (EFE).- Anna Shulha y Victoria Kyslova 'Vika', jugadoras ucranianas de fútbol sala del Melilla Sport Capital Torreblanca, de Primera División Nacional, dicen encontrarse bien pero "muy preocupadas y afectadas" por todo lo que sucede en Ucrania, "que está dispuesta a morir por la paz" en la "barbarie que está cometiendo Rusia".

Vika (Kherson, 3-1-1997) explicó a EFE que la situación "es muy crítica, con muchos civiles muertos, incluidos niños y ancianos", mientras que los ataques aéreos del ejército ruso "están derribando edificios residenciales, escuelas, universidades e incluso hospitales".

Dijo estar pasándolo muy mal desde la distancia, pensando en sus familiares, que "están lejos" y no puede "ayudarlos físicamente, sólo económicamente. A veces no tengo contacto con ellos durante tres o cuatro días, y me pongo muy nerviosa", reconoció.

No obstante, explicó que su familia "está relativamente bien", en la medida de lo posible, porque "ahora tienen comida, agua y calefacción, eso es lo más importante, pero no pueden ir a la frontera para trasladarse más lejos, como a Melilla".

Sin embargo, no entiende por qué se ha llegado a esta tragedia con miles de muertos, "pero se debe a un solo culpable", el presidente ruso Vladímir Putin, que "sólo quiere destruir al pueblo ucraniano, su historia, la cultura y sus ciudades, reprimir al pueblo ucraniano, tal y como hizo al pueblo ruso".

"Putin ha perdido el sentido común y la razón. Por su culpa, ahora se está matando a gente en Ucrania y se están destruyendo ciudades. Odio no sólo a Putin, sino a la mayoría del pueblo ruso por la inacción y el apoyo al poder de Putin", afirmó.

Sostuvo que el mundo entero está del lado de Ucrania, un "país muy pacífico, pero dispuesto a morir por el bien de su patria y por la paz".

"Ucrania es europea, con una buena educación, cultura e ideología. Durante treinta años hemos estado defendiendo nuestros derechos ante el Mundo y Europa. Hace mucho que dejamos atrás la URSS y estamos listos para pasar a Europa y la OTAN", aseveró la futbolista, quien agradeció el apoyo de su club, que "se está volcando".

Por su parte, Anna Shulha (Kiev, 3-3-1995) señaló que la situación en Ucrania es muy mala, que "muchas personas murieron y otras muchas se vieron obligadas a abandonar sus hogares y se fueron a otros países para escapar: Rusia está destruyendo ciudades ucranianas, es muy doloroso ver todo esto", abundó.

En cuanto a su familia, indicó que "vive en constante estrés" ya que no es posible vivir de otra manera en Ucrania, y "recientemente, un pedazo de cohete fue derribado y voló hacia el jardín de casa, pero gracias a Dios nadie resultó herido", aunque su hermano "está en la guerra ahora". Es terrible".

No obstante, declaró que "está muy en contacto" con sus familiares y los apoya en todo lo que puede, aunque le "gustaría estar cerca de ellos en un momento tan duro como éste" del que responsabilizó al presidente ruso, al que calificó como "una persona terrorífica".

"Cree que puede decidir el destino de personas inocentes y espero que pronto pueda responder por todo el dolor y sufrimiento que trajo al pueblo ucraniano. No puede haber justificación para un acto así de Rusia. Son terroristas y nunca conquistarán la tierra ucraniana", subrayó.

