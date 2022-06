El capitán del Real Betis dice adiós con un emotivo mensaje

Rubén Cornejo deja el Betis tras seis años en la entidad, en donde ha hecho historia

El capitán del Real Betis Futsal, Rubén Cornejo, ha anunciado su retirada a sus 37 años después de seis en la entidad verdiblanca. El futbolista llegó al Betis en el mercado de invierno de la campaña 2016-2017, fue parte importante en el ascenso a Primera en la 2019-2020 y ha colgado las botas tras mantenerse en la máxima categoría en el pasado ejercicio de manera agónica en la última jornada.



El pívot segoviano ha informado de su retirada en una carta en sus redes sociales en la que confiesa que se trata de "un día muy especial" para él y que "después de veinte años toca despertar de este bonito sueño" del que da las gracias a "todos" los que le acompañaron en él.

Hoy es un día muy especial para mí después de 20 años toca despertar de este bonito sueño.



Hoy tengo que comunicaros que dejo de jugar al fútbol sala de manera profesional.



¡Gracias a todos los que me acompañaron y han compartido conmigo este bonito viaje!



Rubén Cornejo 15 pic.twitter.com/c0vdBXQYAz — Ruben15 (@rubencornejo14) June 14, 2022

Por su parte, elle da las gracias y califica de "leyenda viva" al capitán de un equipo en el que en las últimas seis temporadas ha jugado 161 partidos y marcado 53 goles.El capitán verdiblanco se despedía con esta carta:Hoy es un día muy especial para mí. Se acaba un sueño de 20 años y toca despertar. Hoy tengo que comunicaros que dejo de jugar al fútbol sala de manera oficial.Ha sido un sueño porque he podido, durante todo estos años dedicarme, vivir y hacer lo que más me gusta, y me siento un privilegiado.Estoy orgulloso porque di todo en cada entrenamiento y partido, me he entregado y disfrutado de cada momento que me ha permitido vivir esta profesión.Quiero agradecer a todos los clubes donde he estado; Caja Segovia, Xota, Playas de Castellón, Palma, Lazio, Luparense, Cogianco y sobre todo Real Betis Balompié. En cada equipo que he estado ha sido una experiencia y aprendizaje.Gracias a entrenadores y preparadores físicos, fisios, médicos, utilleros y prensa por la confianza y el respeto.A mis compañeros, que muchos de ellos se convirtieron en grandes amigos y es una de las cosas más bonitas que tiene este deporte.También a presidentes, directores deportivos y todas las personas que están el a sombra, pero siempre confiaron en mí.A mi familia, amigos y toda la afición por estar siempre apoyándome en las buenas, pero más cuando las cosas no van tan bien.a mi padre, que aunque hace un año que no está con nosotros, se fue con la ilusión de poder verme jugar en Primera con el Betis.Y sobre todo a mi mujer y mis hijos, sin ellos nada de esto hubiese sido posible.GRACIAS A TODOS.Ni en mis mejores sueños imaginé poder retirarme llevando el brazalete y defendiendo el escudo de un club tan grande como el Real Betis Balompié. Os puedo asegurar que cada vez que me he puesto la camiseta de las trece barras y me miraba el escudo he sentido algo tan grande que no lo puedo explicar.GRACIAS AL FÚTBOL SALA POR TODO LO QUE ME HAS DADO, TANTO A NIVEL PERSONAL COMO PROFESIONAL.MI FAMILIA Y YO LLEVAREMOS EL BETIS SIEMPRE EN NUESTROS CORAZONES.GRACIAS REAL BETIS BALOMPIÉ.RUBÉN CORNEJO 15