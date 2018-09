Stempel no le cierra las puertas al ´Gavilán´ Gómez y pondera la juventud del grupo

Stempel no le cierra las puertas al ´Gavilán´ Gómez y pondera la juventud del grupo

Panamá, 3 sep (EFE).- El técnico anglopanameño Gary Stempel dejó hoy abierta la posibilidad del regreso del veterano centrocampista Gabriel 'Gavilán' Gómez a la selección panameña y ponderó la juventud y el talento de su plantilla para el amistoso con Venezuela el próximo 11 de septiembre.

"Claro que sí", acotó Stempel en rueda de prensa sobre la vuelta de Gómez. "Él no se retiró, es un jugador con mucha experiencia, que valoro mucho, que tiene mucho que aportar, no solo en la cancha sino afuera, estos jugadores son importantes".

'Gavilán' Gómez, quien milita en el colombiano Atlético Bucaramanga, anunció en mayo pasado, previo a su debut mundialista en Rusia, que dejaría la selección de Panamá, pero recientemente dijo que se siente en buenas condiciones y si se da la oportunidad regresaría.

"Panamá tiene que cambiar su actitud sobre estos supuestos jugadores viejos, tenemos que valorarlos, respetarlos, respetar su experiencia y saber que en un proceso son jugadores importantes", destacó el técnico interino de la selección panameña.

Stempel dirigió a Gómez en el Mundial Sub'20 en 2003, la Copa Centroamericana 2009 y la Copa Oro 2009.

No obstante, Stempel señaló que tiene dos o tres jugadores que pueden reemplazar a Goméz.

"En esa posición (centrocampista de contención) tengo varios candidatos, voy a probar a todos esta semana. Puede ser que tenga uno para mi sistema, veré como se adaptan", indicó el técnico, quien no dio pistas sobre ese jugador de relevo.

"La única manera de llenar los puestos de los que se fueron es probar. Ponerlos a jugar y ver", señaló.

Stempel, ex director técnico del Águila en El Salvador, tiene en mente el prototipo de jugador que necesita en su plantilla.

"Busco un jugador dinámico y rápido, que podamos hacer un juego vistoso. Esa en realidad es mi idea", indicó.

El técnico apuntó que se verán "novedades" contra Venezuela, el 11 de septiembre en Panamá.

"No voy a jugar con un 4-4-2", acostumbrado por el técnico colombiano Hernán Darío Gómez, quien clasificó por primera vez a Panamá a un mundial de mayores.

"Algunos nos van a sorprender, otros no. Este juego es para experimentar, pero creo que van a haber varios jugadores que nos van a sorprender", acotó.

Sobre la experiencia de jugar contra la Vinotinto, el estratega expresó: "significa un reto bonito, como todos los retos, lo veo normal. No me importa si se pierde contra Venezuela, pero eso no va a pasar, confío plenamente en el grupo y en su talento, es un grupo muy joven y talentoso", dijo.

Para Stempel el primer contacto con los jugadores es importante, porque muchos son nuevos para él y otros viejos conocidos.

"El primer contacto con los jugadores es importante en este primer día. Tener el contacto con los jugadores nuevos, con los que hemos trabajado es importante y es clave que compartan con jugadores de más experiencia como Fidel (Escobar) y Amir (Murillo)", mencionó.

Sobre la caída de la convocatoria del jugador del Real Oviedo español Edgar Bárcenas, Stempel expresó que fue la mejor decisión.

"Fue la decisión correcta, entendí su punto y agradezco que me llamara para hablar del tema. Él quería jugar con Panamá, pero su futuro es lo más importante en estos momentos", comentó.

Por Bárcenas entró a la convocatoria Jesús González del Tauro, del cual Stempel aceptó que fue algo difícil la elección, pero se decantó por él debido a que lo conoce por su paso por el San Francisco local.

La selección de Panamá comenzó hoy su primera semana de trabajo en el estadio Rommel Fernández de cara al amistoso ante Venezuela.