De La Fuente: "Pondremos el mejor once posible para agradar y ganar a Irlanda

Albacete, 10 sep (EFE).- El seleccionador nacional sub-21 de fútbol masculino, Luis De La Fuente, ha confirmado esta tarde que para el encuentro que juegan mañana ante Irlanda del Norte pondrán "el mejor once posible para agradar y ganar", pese a que el pasado viernes, al ganar al Albania (3-0), ya lograron el objetivo de clasificarse para el Europeo de la categoría.

De La Fuente ha apelado al "respeto a la afición de Albacete" a la hora de reiterar que no "habrá rotaciones como tal" en el enfrentamiento de mañana, y ha remarcado que "cualquier jugador que salga en el once inicial y que no estuviera el otro día lo hará porque es el ideal para formar un bloque que supere al rival".

El técnico español ha subrayado: "debemos dar nuestra mejor imagen y mantener la dinámica ganadora y goleada que nos ha llevado a clasificarnos", ya que España ha vencido en los siete partidos disputados del Grupo 2, marcando veintidós goles y encajando sólo seis tantos.

Por lo tanto, De la Fuente ha prometido que "no habrá relajación" en su equipo "a pesar de la clasificación", indicando a su vez que espera "hacer disfrutar" a los seguidores de 'La Rojita' de la única manera que, según ha dicho, sabe hacerlo: "haciéndolo bien pero, sobre todo, ganando", ha remarcado.

Por último, ha advertido que el rival, Irlanda del Norte, será un contrincante "duro" porque "todavía tiene opciones de clasificarse como segundo" y ha alertado de que "serán más peligrosos si no mantenemos la tensión", ha concluido.