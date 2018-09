Schmid renuncia al cargo de entrenador del Galaxy y Kinnear le sustituye

Redacción Deportes (EE.UU.), 10 sep (EFE).- El veterano entrenador Sigi Schmid anunció este lunes su renuncia al cargo en el Galaxy de Los Ángeles y fue sustituido por su asistente, el escocés-estadounidense Dominic Kinnear, que llega en función de interino.

Schmid, el entrenador con más victorias en la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS), con 266, incluyendo partidos de temporada regular y playoffs, no dio a conocer los motivos de su dimisión.

Kinnear servirá como director técnico interino del LA Galaxy durante el resto de la temporada 2018 de la MLS

Schmid abandona la actividad de entrenador después de 19 años de carrera, en los que ha conseguido dos Copas MLS, cinco U.S. Open Cup y tres trofeos Supporters' Shield.

Kinnear, su hombre de confianza en el banquillo, también ha sido un ganador, con dos Copas MLS que logró cuando dirigía al Dynamo de Houston, y tiene marca de 166 partidos ganados, la tercera mejor en la historia de la liga.

"He dirigido en varios niveles de fútbol en los Estados Unidos durante más de 35 años, donde me he dedicado a hacer crecer el deporte en nuestro país", destacó Schmid. "Después de una cuidadosa consideración, he decidido alejarme de las canchas en este momento, pero me gustaría permanecer en el deporte".

"Con seis partidos restantes mientras el club pelea por un lugar en los playoffs, entiendo que el momento de esta decisión es desafortunado. Sin embargo, creo que este grupo puede unirse y luchar por un puesto en los playoffs esta temporada bajo el mando de Dominic (Kinnear)", explicó Schmid, de 65 años.

Schmid dirigió a nivel universitario al equipo de UCLA, luego llegó como entrenador del equipo nacional Sub-20, para pasar al profesionalismo con el Galaxy en 1999-2004 y volver con la selección en el 2005.

Más tarde, en el 2006 se unió al Crew de Columbus hasta el 2008, y en el 2009 llegó a los Sounders FC de Seattle hasta que en el 2016 fue despedido por malos resultados.

El año pasado, el Galaxy lo volvió a contratar para que dirigiese el nuevo proyecto de reconstrucción del equipo, que ahora deja en manos de Kinnear, de 51 años, quien comenzó como su hombre de confianza.

A pesar de estar plagado de jugadores extranjeros con contratos millonarios como el sueco Zlatan Ibrahimovic y los hermanos mexicanos Giovani y Jonathan Dos Santos, el Galaxy no ha tenido su mejor temporada y ocupa el octavo puesto de la Conferencia Oeste, con 38 puntos, que lo deja temporalmente fuera de los playoffs.