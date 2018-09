Nahuel Guzmán asegura que "se enamoró" dos veces de su equipo esta temporada

Monterrey (México), 10 sep (EFE).- El argentino Nahuel Guzmán, guardameta de los Tigres UANL del fútbol mexicano, aseguró este lunes haberse "enamorado dos veces" de su equipo en la presente temporada y confió en que el grupo muestre un buen nivel por el resto del año.

"Me gustó este Tigres cuando empezó el campeonato y me volví a enamorar en las últimas fechas; tuve desencuentros entre la tercera y cuarta fecha, o la quinta, en las que no encontramos un funcionamiento claro y perdimos movilidad en ataque", dijo el portero en una conferencia de prensa.

Los Tigres suman 4 victorias, un empate y 3 derrotas en el Apertura en el que aparecen en el séptimo lugar de la clasificación con 13 puntos, 7 menos que el líder Cruz Azul.

Los 'felinos' del entrenador brasileño Ricardo Ferretti visitarán al Pachuca el próximo sábado, después de lo que viajarán a Toronto para retar al Toronto FC por la Champions Cup, que a partir de este año enfrentará a los campeones de las ligas de México y de la MLS.

Al regresar, el domingo 23, el equipo recibirá al Monterrey en el Clásico del norte, que suele jugarse con intensidad por la añeja rivalidad entre ambos cuadros.

Según Nahuel, Tigres necesita ir por pasos, concentrarse en el Pachuca al que visitarán en una cancha complicada y luego pensar en lo demás.

"Vienen 15-20 días e los que nos jugamos cosas importantes y no podemos relajarnos en el campeonato local. En el medio tendremos una nueva final y trataremos de ir partido tras partido; ya se empieza a percibir en al ciudad el clima de clásico y debemos ser lo más coherentes posible y tomar cada partido como corresponde", apuntó.

El sudamericano señaló que si logran una victoria ante Pachuca y derrotan al Toronto será importante para llegar bien al clásico, pero deben abstraerse de la emoción que siempre causa enfrentar al Monterrey hasta llegado el momento.

"Sabemos las competencias que tenemos y a la altura que tenemos que tratar de estar", concluyó.